Iloinen uutinen maapallolle: Amazonin metsäkato kääntyi laskuun – uusia uhkia on silti näkyvissä

Metsäkato Amazonin sademetsissä on selkeässä laskusuunnassa. Asiasta kertoi marraskuussa Brasilian kansallinen avaruustutkimusinstituutti INPE satelliittikuviensa tietoihin nojaten. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Amazonia ympäröivä maailman suurin sademetsä on valtava hiilinielu ja elämän monimuotoisuuden kehto. Kyseessä on siis iloinen uutinen paitsi maapallolle, myös runsaan vuoden virassa olleelle Brasilian presidentti Luiz Inacio Lula da Silvalle, joka on luvannut taistella sademetsien tuhoamista vastaan.

Brasilian avaruustutkimusinstituutin mukaan metsäkato väheni elokuun 2022 ja heinäkuun 2023 välisenä aikana selkeästi edelliseen vertailukauteen (elokuu 2021-heinäkuu 2022) verrattuna.

- Määrä on alhaisin sitten vuoden 2019. Se on myös yli 22 prosenttia vähemmän aiempaan vertailukauteen verrattuna, virasto kertoi.

Yhtenä syynä metsäkadon vähentymiseen pidetään sitä, että hallituksen ympäristönsuojeluviranomainen IBAMA on pystynyt lisäämään valvontaa, kertoo uutistoimisto AFP.

Brasilian hallitus myös päätti varata kahdeksan uutta aluetta Amazonin alkuperäiskansojen reservaateiksi eli alkuperäiskansoille varatuiksi asuinalueiksi. Asiantuntijoiden mukaan tämä on keskeinen keino metsäkadon lieventämiseksi, sillä alkuperäiskansojen omistamilla mailla metsäkadon määrä on selkeästi vähäisempi.

LULAN edeltäjän, oikeistopresidentti Jair Bolsonaron kaudella 2019-2022 Amazonin metsäkato lisääntyi niin paljon, että se herätti maailmanlaajuista huolta. Bolsonaron hallituksen syytettiin tarkoituksella sulkeneen silmänsä metsien salahakkuilta ja suurilta metsäpaloilta, jotka syntyivät karjankasvatusmaiden raivauksen vuoksi.

Vox-uutismedian mukaan elokuun 2019 ja heinäkuun 2021 välillä Amazonin sademetsää tuhoutui ainakin yli 34 000 neliökilometriä eli enemmän kuin Belgian pinta-alan verran.

Lulakaan ei ole saanut pelkästään ruusuja ilmastopolitiikastaan.

Kritiikkiä on noussut esimerkiksi öljynetsintäprojekteista Amazonin lähellä. Maa on myös suunnitellut liittymistä OPEC+-järjestöön, joka on eräänlainen lisäjärjestö suurimpien öljyntuottajamaiden OPEC-järjestölle.

- Ilmastojohtajuus ja OPEC+-järjestöön liittyminen eivät ole yhteensopivia, sanoi brasilialaisen kansalaisjärjestöjen yhteenliittymän Climate Observatoryn erityisasiantuntija Suely Araujo uutistoimisto AFP:lle.

LULA on kohdannut hankkeissaan myös sisäpoliittista vastustusta. Joulukuussa Brasilian parlamentin ylähuone hyväksyi lainsäädännön, joka vaikeuttaa alkuperäiskansojen mahdollisuuksia suojella sademetsiä.

Lula käytti veto-oikeuttaan lakiin sen jälkeen, kun se oli hyväksytty parlamentin alahuoneessa. Senaatti kuitenkin vei lain läpi Lulan vastuksesta huolimatta.

Uusi laki vaatii alkuperäiskansoja todistamaan, että tietyt alueet ovat olleet niiden hallussa jo ennen vuotta 1988 eli ennen Brasilian nykyisen perustuslain voimaantuloa, kertoo New York Times. Käytännössä tämä on alkuperäiskansoille mahdoton vaatimus.

Monet asiantuntijat ovatkin huolissaan, että lainsäädäntö lisää jälleen metsien riskiä joutua raivatuksi karjankasvatuksen tieltä.

Vääntö laista jatkuu, sillä alkuperäiskansat aikovat haastaa päätöksen maan korkeimmassa oikeudessa.