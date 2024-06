Intian vaalitulos antaa toivoa oppositiolle ja voi tietää maltillisempaa käännettä pääministeripuolueelle, asiantuntija arvioi

Intian parlamenttivaaleista odotettiin maata kymmenen vuotta johtaneelle pääministeri Narendra Modille (kuvassa) ja hänen johtamalleen Intian kansanpuolueelle (BJP) selkeää voittoa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yllättäen BJP kuitenkin menetti enemmistönsä parlamentin alahuoneessa, ja sai tyytyä kymmeniä paikkoja pienempään edustukseen. BJP jatkaa suurimpana puolueena, mutta joutuu nyt ensi kertaa Modin pääministerikaudella muodostamaan koalitiohallituksen.

Osittain yllätystulosta selittää vääristynyt näkemys Intian poliittisesta tilanteesta, sanoo Intiaan erikoistunut tutkija Kira Huju London School of Economics and Political Sciencesta. Hujun mukaan tila kriittiselle analyysille on kaventunut Intiassa merkittävästi.

- Sieltä ei saa enää samalla tavalla luotettavaa tietoa siitä, millainen poliittinen tilanne oikeasti on.

BJP:n odotettua pienempi voitto kertookin Hujun mielestä siitä, että hallituksen suosio on ollut osittain keinotekoista.

Tulos osoittaa Hujun mukaan myös, että vaikka kannatus BJP:n hindunationalismille on ollut laajaa, se ei lopulta ole kovin syvää. BJP:n valtakausi on ollut Intiassa hindunationalismin nousun aikaa.

Huju huomauttaa, että vaikka Intian talouskasvu on ollut kovaa, maa kärsii työttömyyskriisistä. Äänestäjillä on siis voinut olla muita asioita mielessään.

- Ihmiset eivät lähde äänestämään hindunationalismin puolesta kaiken muun kustannuksella.

ÄÄNESTYS järjestettiin seitsemässä vaiheessa kuuden viikon aikana, ja myös tuloksia julkistettiin vaiheittain.

Huju arvioi, että kun alkuvaiheen tulokset eivät ole olleet BJP:lle toivotunlaisia, puolueelle on saattanut iskeä paniikki, ja ratkaisuna Modi on turvautunut entistä jyrkempään retoriikkaan. Hujun mukaan suoran muslimivastaisia kommentteja ovat tähän asti yleensä lausuneet Modin ympärillä olevat poliittiset toimijat, ei pääministeri itse.

- Modin hindunationalistisesta diskurssista tuli paljon aggressiivisempaa. Sieltä tuli paljon vahvemmin muslimivastainen ja islamofobinen sanasto läpi kuin aiemmin.

Eräässä puheessaan Modi esimerkiksi syytti oppositiota johtavan Intian kongressipuolueen (INC) haluavan jakaa kansalaisten varat muslimeille, joita hän nimitti “soluttautujiksi, joilla on enemmän lapsia”.

Huju arvioi, että aggressiivinen retoriikka on saattanut mennä poliittisen keskitien äänestäjillä yli, vaikka he pehmeämmässä muodossa hindunationalismia kannattaisivatkin.

ALUEELLISESTI suurin yllätys nähtiin Intian väkirikkaimmassa osavaltiossa Uttar Pradeshissa, joka on hindunationalismin vahvin linnake.

Ensimmäistä kertaa 15 vuoteen BJP menetti Uttar Pradeshissa enemmistön. Symbolisena voi pitää sitä, että puolueen ehdokas hävisi myös vaalipiirissä, jossa Modi suuren huomion saattelemana alkuvuodesta avasi hindulaisen suurtemppelin.

BJP ei myöskään onnistunut nostamaan suosiotaan eteläisissä osavaltioissa, joissa hindunationalismi ei perinteisesti ole purrut kovin hyvin, ja alueelliset puolueet ovat olleet vahvoilla.

- Etelässä on aina ollut pelko, että hindunationalismi on pohjoisintialainen ilmiö, ja sitä kautta yritetään myös kaventaa tilaa eteläisiltä paikallisilta identiteeteiltä, Huju sanoo.

- Etelässä asuvat myös Intian koulutetuimmat ihmiset, ja hindunationalismin ja koulutustasojen välillä nähdään usein jonkinlaista korrelaatiota.

Modi havitteli lisää äänestäjiä kiertämällä ahkerasti etelää, mutta kampanjointi ei kanavoitunut ääniksi BJP:n toivomalla tavalla.

INTIAN opposition on ollut vaikea kilpailla BJP:n suurta ja hyvin rahoitettua kampanjakoneistoa vastaan.

Oppositiopoliitikkoihin on myös kohdistunut rikostutkintoja, joita oppositiossa on pidetty poliittisesti motivoituneina. Hujun mukaan monessa tapauksessa poliitikkoa vastaan nostetut syytteet ovatkin hävinneet, kun tämä on vaihtanut puoluetta BJP:hen.

Kongressipuolue puolestaan on syyttänyt hallitusta pankkitiliensä jäädyttämisestä.

Kansalaisjärjestöt ovat olleet Intian demokratiakehityksestä huolissaan. Yhdysvaltalaisjärjestö Freedom House sanoi tänä vuonna, että BJP on “käyttänyt enenevässä määrin hallituksen instituutioita poliittisia vastustajiaan vastaan”.

Vaalien aikanakaan säännöistä ei ole pidetty kiinni: esimerkiksi Modin muslimivastaiset puheet olisivat virallisesti kiellettyjä, mutta vaaliviranomaiset eivät ole niihin puuttuneet, Huju sanoo. Hänen mukaansa myös tuloksissa on nyt ensi kertaa näkynyt epäselvyyksiä, kun toisen vaiheen tulokset tulivat julki poikkeuksellisen hitaasti ja osittain puutteellisina.

- Miltä äänestystulos olisi näyttänyt, jos säännöt olisivat olleet koko ajan reilut? Se ei olisi näyttänyt tältä, vaan olisi ollut varmaan aika paljon negatiivisempi hallitukselle, Huju sanoo.

OPPOSITION odotettua paremman menestyksen Huju liittää osittain Rahul Gandhiin, joka tulee kuuluisasta poliitikkodynastiasta. Hänen edustamaansa kongressipuoluetta on kritisoitu elitistisestä poliittisesta kulttuurista, Hujun mukaan osittain aiheellisestikin.

Viimeisten parin vuoden aikana Gandhi on Hujun mielestä petrannut poliitikkona: puhunut enemmän kastikysymyksistä, tehnyt suuren kiertueen Intian ympäri, puhunut avoimesti medialle ja antanut itsestään kuvan lähellä kansaa olevana poliitikkona. Lehdistötilaisuuksissa hänellä on tapana pitää edessään kopiota Intian perustuslaista.

- Vaalit on opposition puolelta esitetty vaaleina perustuslain tukemiseksi, Huju sanoo.

Vaalitulos antaa tutkijan arvion mukaan oppositiolle pitkästä aikaa toivoa siitä, että Intia ei tulevina vuosina kulje aina vain hindunationalistisempaan suuntaan.

Opposition tulevaisuus riippuu kuitenkin Hujun mukaan myös siitä, miten BJP reagoi odotettua huonompaan tulokseensa. Ottaako puolue rauhallisemmin vai panostaako se entistä kovemmin demokratian heikentämiseen?

BJP ei saavuttanut edes liittoumansa tuella tavoittelemaansa kahden kolmasosan enemmistöä, jonka turvin se olisi päässyt tekemään muutoksia perustuslakiin. Intia määritellään perustuslaissa sekulaariksi valtioksi, jolla ei ole valtionuskontoa.

Huju arvioi, että tulevien viiden vuoden aikana BJP saattaakin lähteä taas viime aikoja maltillisemmalle linjalle.

- Jos hallitus osaa lukea tuloksia oikein, he lähtevät siitä, että kulttuuriseen nationalismiin vetoaminen ei yksinään riitä, vaan pitää keskittyä paljon skarpimmin talouskysymyksiin.

Huju seuraa lähiaikoina mielenkiinnolla muun muassa sitä, miten ministeripaikat jakautuvat eri puolueille nyt, kun niitä ei enää jaeta vain BJP:n kesken.

Maiju Ylipiessa / STT