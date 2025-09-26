Palkittu politiikan aikakauslehti.
26.9.2025 13:43 ・ Päivitetty: 26.9.2025 13:43

IS: Aivoinfarktin kesällä saanut Ben Zyskowicz ei vielä tiedä paluustaan eduskuntaan

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Kansanedustaja Ben Zyskowicz eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 11. syyskuuta 2024.

Aivoinfarktin heinäkuussa saanut kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok.) kommentoi vointiaan Ilta-Sanomille perjantaina. Viestissään sanomalehdelle Zyskowicz sanoi, ettei hän vielä tiedä milloin pääsee palaamaan eduskuntaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

-  Päivä kerrallaan mennään, hän viestitti.

Aivoinfarktin vuoksi Zyskowiczin vasen käsi on halvaantunut. Lisäksi infarkti on vaikuttanut hänen puheeseensa, Zyskowiczin avustaja Suvi Kolehmainen kertoi elokuussa.

Kolehmainen kertoi IS:lle, että lääkäri on kirjoittanut Zyskowiczille sairaslomaa tammikuun loppuun asti, mutta paluusta töihin ei tiedetä. Zyskowicz on ilmoitettu poissaolevaksi eduskunnasta koko syysistuntokauden ajaksi.

Zyskowicz on lehden mukaan edelleen sairaalassa neurologisella kuntoutusosastolla.

Kolehmainen kertoi lehdelle, että Zyskowicz puhuu jo selkeästi ja seuraa asioita, kuten lukee sähköpostia puhelimelta.

Zyskowicz, 71, on nykyeduskunnan pitkäaikaisin kansanedustaja. Hän on toiminut kansanedustajana vuodesta 1979.

