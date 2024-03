IS: Poliisi selvittää onko Teuvo Hakkarainen syyllistynyt verorikokseen

Ilta-Sanomien tietojen mukaan poliisi selvittää, onko europarlamentaarikko Teuvo Hakkarainen (ps.) syyllistynyt rikokseen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

IS:n mukaan Verohallinto on toimittanut Sisä-Suomen poliisilaitokselle tutkintapyynnön, jossa se pyytää poliisia tutkimaan, onko Hakkarainen vältellyt veroja Euroopan parlamentilta saamiensa tulojen osalta.

Poliisin selvitys ei tarkoita, että Hakkarainen olisi syyllistynyt rikokseen.

- Olen luvannut puoluesihteerille, että en kommentoi mihinkään asiaan nyt mitään, Hakkarainen sanoo IS:lle.

MYÖHEMMIN maanantaina Hakkarainen kiisti Keskisuomalaisen haastattelussa syyllistyneensä verotuksessa mihinkään rikokseen.

STT ei tavoittanut puoluesihteeri Harri Vuorenpäätä puhelimitse. Vuorenpää viestitti STT:lle tekstiviestitse, että puolueella ei ole kommentoitavaa asiaan.

Vuorenpää kertoi IS:lle viime viikolla, että perussuomalaisten puoluehallitus ei tule nimeämään Hakkaraista eurovaaliehdokkaaksi kesäkuun eurovaaleissa. Puolue ei ole kommentoinut päätöksen perusteita.

Ei ole tiedossa, onko poliisin selvitys syy sille, että puoluehallitus on evännyt Hakkaraiselta eurovaaliehdokkuuden.

IS kertoi maanantaina iltapäivällä, että perussuomalaisten puoluehallitukselle on lähetetty vetoomus, jossa vaaditaan Hakkaraisen asettamista eurovaaliehdokkaaksi. Kyseessä on nimilista, jonka reilusta sadasta nimestä suuri enemmistö on Keski-Suomen perussuomalaisten valtuutettuja, varavaltuutettuja ja paikallisosastojen edustusta.