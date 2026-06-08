Israel sanoo iskeneensä Iranin sotilaskohteisiin – räjähdyksiä muun muassa Teheranissa

Israel sanoo ilmavoimiensa iskeneen sotilaskohteisiin Iranin länsi- ja keskiosissa. Israelin asevoimat kertoi iskuista varhain maanantaiaamuna viestipalvelu Telegramissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Iranin valtiollisen television mukaan räjähdyksiä on raportoitu Iranin pääkaupungissa Teheranissa sekä Tabrizin ja Isfahanin kaupungeissa.

Israel kertoi maanantaiaamuna Iranin ampuvan uusia ohjusaaltoja kohti Israelia. Jerusalemin kaupungissa olevat uutistoimisto AFP:n toimittajat ovat raportoineet räjähdyksen äänistä kaupungin yllä.

- Puolustusjärjestelmät työskentelevät uhan torjumiseksi, Israelin asevoimat viestivät.

Aiemmin Israel kertoi myös, että Jemenistä on laukaistu Israelia kohti ohjus, jonka maan ilmatorjuntajärjestelmä pyrkii torjumaan. Jemenin huthikapinalliset ovat aiemminkin tehneet iskuja Israeliin Iranin tueksi.

SUNNUNTAI-ILTANA Iranin vallankumouskaarti ilmoitti laukaisseensa ohjuksia kohti Pohjois-Israelissa sijaitsevaa lentotukikohtaa vastauksena Israelin iskuihin Libanonissa.

Iranin iskujen jälkeen Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti Israelin pääministeri Benjamin Netanjahua olemaan ryhtymättä vastatoimiin.

- Soitan Bibille heti ja käsken häntä olemaan ryhtymättä vastatoimiin. Kumpikin osapuoli sai jo osansa hauskanpidosta, Trump sanoi Axiosille sunnuntaina viitaten Netanjahuun tästä käytetyllä kutsumanimellä.

Trumpin mukaan sekä Israel että Iran olivat tehneet iskunsa, eikä lisää iskuja hänen mukaansa tarvittu.

Yhdysvaltalainen virkamieslähde kertoi myöhemmin Axiosille, että Trump ja Netanjahu olivat käyneet puhelinkeskustelun asiasta.

Axiosin lähteen mukaan Trump oli pyytänyt Netanjahua antamaan aikaa diplomaattisen ratkaisun löytymiselle. Lähde sanoi Netanjahun aluksi vastustaneen ajatusta, mutta lopulta ainakin ”näennäisesti suostuneen” olemaan ryhtymättä toimiin.

- Mielestämme presidentti osti hieman aikaa. Hän on melko vakuuttunut siitä, että olemme lähellä sopimusta Iranin kanssa, virkamies sanoi.

Ennen Israelin maanantaisia iskuja Axiosille puhunut lähde antoi ymmärtää, että Israel ei olisi ryhtymässä välittömiin jatkotoimiin.

TRUMP kommentoi Lähi-idän tilannetta myös muun muassa Financial Timesille. Hän sanoi lehdelle antamassaan puhelinhaastattelussa, että Netanjahulla ei ole muuta mahdollisuutta kuin hyväksyä sopimus, jonka Yhdysvallat neuvottelee Iranin kanssa.

- Minä teen päätökset. Minä teen kaikki päätökset. Hän (Netanjahu) ei tee päätöksiä, Trump sanoi lehdelle.

Israelin asevoimien mukaan Iran laukaisi sunnuntai-iltana Israelia kohti kaikkiaan kymmenkunta ohjusta, joista jokainen torjuttiin.

Kyse oli tiettävästi ensimmäisistä Iranin ohjusiskuista Israeliin sen jälkeen, kun aselepo astui voimaan huhtikuussa.

Vallankumouskaarti kuvaili ohjuslaukaisua varoitukseksi ja sanoi, että kyseessä oli vastaus Israelin sunnuntaisiin iskuihin Libanonin pääkaupungin Beirutin esikaupunkialueille. Iran oli jo aiemmin varoittanut voivansa kostaa, jos Israel iskee Beirutiin.

ISRAELIN asevoimien tiedottaja Effie Defrin luonnehti Iranin tehneen pahan virheen, kun se laukaisi ohjuksia Israeliin. Esikuntapäällikkö Eyal Zamir puolestaan sanoi sunnuntaisten iskujen jälkeen, että Israelin asevoimat iskee Irania vastaan voimalla heti, kun tähän annetaan lupa.

Defrin sanoi omassa lausunnossaan, että Israel aikoo jatkaa sotatoimiaan Libanonissa sekä tehostaa operaatioitaan Libanonissa toimivaa äärijärjestö Hizbollahia vastaan.

Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi keskusteli sunnuntai-iltana alueen viimeisimmistä tapahtumista Britannian, Ranskan ja Turkin ulkoministerien sekä Qatarin johtajan ja välittäjämaa Pakistanin kanssa. Asiasta kertoi Iranin ulkoministeriö iranilaisen Irna-uutistoimiston mukaan.

Puhelimitse käydyissä keskusteluissa keskityttiin Iranin ulkoministeriön mukaan siihen, miten Iran on reagoinut Israelin toistuviin aseleporikkomuksiin Libanonissa. Asiaa ei avattu lausunnossa tämän tarkemmin.

Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan Irania vastaan helmi-maaliskuun vaihteessa. Iran vastasi muun muassa tekemällä iskuja Israeliin sekä Yhdysvaltojen tukikohtiin Lähi-idän alueella.

Yhdysvallat ja Iran ovat sittemmin solmineet aselevon, mutta se on rakoillut useaan otteeseen, minkä lisäksi rauhanneuvottelut maiden välillä ovat jumiutuneet pahasti. Iran on sitonut muun muassa sotatoimien lopettamisen Libanonissa ehdoksi neuvotteluissa etenemiselle.

IRAN ilmoitti sunnuntai-iltana sulkeneensa ilmatilansa maan länsiosassa toistaiseksi. Asiasta kertoi maan kansallinen siviili-ilmailuviranomainen.

Iranilaisen Mehr-uutistoimiston mukaan kaikki saapuvat lennot maan pääkaupungin Teheranin kansainväliselle lentokentälle on peruttu toistaiseksi.

Irak ja Syyria ilmoittivat niin ikään sulkevansa ilmatilojaan varotoimena sen jälkeen, kun Iran ampui sunnuntaina ohjuksia Israelia kohti niiden alueiden yli.