Israelin armeija: Joukot eivät ampuneet kohti avustuskuljetusta ja siviilejä

Israelin asevoimat (IDF) kertoo oman selvityksensä pohjalta, että sen sotilaat eivät ampuneet kohti avustustarvikkeita hakemassa olleita siviilejä viime kuun lopulla Gazassa. Israelin mukaan sen sotilaat ampuivat "tarkasti" ainoastaan epäiltyjä, joita pidettiin uhkana.

- Selvityksemme näytti, että IDF:n joukot eivät ampuneet kohti avustuskuljetusta, mutta ampuivat kyllä kohti useita epäiltyjä, jotka lähestyivät alueella olleita joukkoja ja muodostivat heille uhkan, lausunnossa kerrotaan.

Gazan terveysministeriön mukaan yli sata ihmistä kuoli, kun israelilaissotilaat tulittivat avustustarvikkeita hakeneita palestiinalaisia siviilejä. Gazalaissairaalassa vierailleen YK:n ryhmän mukaan uhreilla oli runsaasti ampumahaavoja. Israelin mukaan suurin osa kuolonuhreista olisi seurausta väkijoukon paniikista.

Maan pääministerin Benjamin Netanjahun kanslia on puolestaan väittänyt, että valtaosa kuolleista olisi tallautunut tai jäänyt rekkojen alle yrittäessään väkisin saada avustustarvikkeita.

Gazan al-Shifan sairaalan kerrotaan ottaneen vastaan yli 700 haavoittunutta sen jälkeen, kun israelilaissotilaat avasivat tulen.

ISRAEL on pommittanut Gazaa raunioiksi jo usean kuukauden ajan, ja kaistan humanitaarinen tilanne on erittäin vaikea. Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan Israelin ilmaiskut ja maahyökkäykset Gazassa ovat surmanneet jo yli 30 800 ihmistä. Valtaosa kuolleista on ollut naisia ja lapsia.

Terveysministeriön mukaan kaikkiaan yli 72 400 ihmistä on loukkaantunut sen jälkeen, kun sota alkoi 7. lokakuuta Hamasin Israeliin tekemästä hyökkäyksestä. Israeliin tehdyssä hyökkäyksessä kuoli Israelin viranomaisten mukaan yli 1 100 ihmistä, joista enemmistö oli siviilejä.

Perjantaina terveysministeriö kertoi, että edeltäneen vuorokauden aikana Gazassa oli kuollut 78 ihmistä.

HUMANITAARISET avustuskuljetukset Kyprokselta Gazaan voidaan aloittaa ehkä jo tänä viikonloppuna, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyproksella vieraileva von der Leyen sanoi, että meriteitse Kyprokselta kulkeva humanitaarinen käytävä saadaan mahdollisesti avattua sunnuntaina.

Merikuljetukset ovat EU:n, Yhdysvaltojen ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien yhteishanke, kertoo von der Leyen viestipalvelu X:ssä.

Merikuljetuksista toivotaan apua Gazan humanitaariseen kriisiin, joka on seurausta Israelin sotatoimista alueella. Alueen ruokapulaa on pyritty helpottamaan ilmasta pudotettavilla avustuspaketeilla, mutta niitä on pidetty epätarkkana ja riittämättömänä ratkaisuna. Israel vaikuttaa suhtautuvan myönteisesti ehdotettuihin merikuljetuksiin.

- Kypros-hanke kasvattaa Gazaan pääsevän humanitaarisen avun määrää, sen jälkeen kun se on läpäissyt israelilaisten standardien mukaisen turvatarkastuksen, Israelin ulkoministeriön tiedottaja Lior Haiat sanoi X:ssä.