Itä-Suomessa suuri määrä hiv-tartuntoja – muutaman kohdalla jo hengenvaarallinen aids-vaihe, keski-ikä yli 60

Itärajan alueella todettujen hiv-tartuntojen määrä on noussut. Suuri osa Venäjän-matkoilla tartunnan saaneista on keski-ikäisiä tai vanhempia miehiä.

Suomen Punaisen Ristin ja Hivpointin turvaseksipartiot tarjoavat anonyymiä hiv-testausta kolmella itäisellä raja-asemalla viikonlopun aikana.

Etelä-Karjalan hiv-tilanne on poikkeava muuhun Suomeen nähden, sanovat tartuntataudeista vastaava infektioylilääkäri Pekka Suomalainen Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiristä ja Eksoten pohjoisten kuntien tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Ville Verta.

– Alueella todetuista hiv-tartunnoista huomattava osa todetaan ikääntyneillä miehillä. Viime vuosina tartunnan saaneiden suomalaismiesten keski-ikä on ollut yli 60 vuotta. Muutaman potilaan kohdalla tartunta on diagnosoimattomana edennyt hengenvaaralliseen aids-vaiheeseen. Tartunnat on usein saatu aivan läheltä rajan takaa, Suomalainen sanoo.

Hiv-tartunnan riski suojaamattomassa seksissä on korkeampi Venäjällä kuin Suomessa. Infektioylilääkäri Suomalainen kehottaakin kaikkia suojaamatonta seksiä Venäjällä harrastaneita hakeutumaan hiv-testiin.

– Tartunta voi pysyä uinuvana vuosia ja henkilö voi tietämättään tartuttaa virusta eteenpäin.

Puolet suomalaisilla todetuista hiv-, kuppa- ja tippuritartunnoista on saatu ulkomailta ja suurin osa Venäjältä, Virosta ja Thaimaasta. Matkailun välityksellä saatujen hiv-tartuntojen osuus kasvaa jatkuvasti. Yksi syy on, että Venäjällä suurin osa hiv-tartunnan saaneista jää ilman toimivaa lääkitystä, joka estää hivin tarttumisen seksissä ilman kondomia.

Maksuttoman ja nimettömän hiv-testin voi tehdä myös raja-asemien lähellä olevissa järjestöjen testausautoissa. Pikatestin tuloksen saa paikan päällä minuutissa.