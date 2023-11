Janne Riiheläinen: Taas Venäjä onnistui vetämään meitä retkuun – säikähtämään rajanylittäjiä ja toimimaan tahtonsa mukaan

Venäjä tietää, että maahanmuutto on asia jolla suomalaiset saa hätiköimään – ja toimimaan juuri niin kuin Kreml haluaa. Janne Riiheläinen

Refleksiivinen kontrolli on Neuvostoliitossa kehitetty toimintatapa, jolla yritetään saada toiminnan kohde toimimaan paitsi omaa etuaan vastaan, myös ajattelemaan, että toimii silloin omaehtoisesti ja rationaalisesti.

Kuulostaa juuri sellaiselta asialta, ettei kukaan ajattele itse moiseen lankeavansa.

Venäjä alkoi marraskuussa syöttää alueellaan oleskelleita kaukaisten maiden siirtolaisia rajan yli turvapaikanhakijoiksi, rikkoen näin rajaturvallisuuden yhteiset velvoitteet.

Kummallakin puolella rajaa kun pitäisi valvoa, ettei rajalle pääse ketään ilman matkustusasiakirjoja. Venäjälle päin sellaisia pyrkijöitä ei taida juuri olla.

RAJAN YLI syötettävien ja turvapaikkaa hakevien ihmisten tulo pakottaa jokaisen suomalaisen vastaamaan mielessään kysymykseen, miten tähän pitää reagoida.

Tai oikeastaan pitää sanoa, että Venäjä on pakottanut ihmisen vastaamaan ja reagoimaan tähän kysymykseen. Näitä reagointeja on sitten nähtykin sosiaalisessa ja muussakin mediassa.

Koska kysymys kytkeytyy niin perustavanlaatuisiin asioihin, on vastauskin hyvin syvälle ihmisen maailmankuvaan ankkuroituva. Sellaisia vastauksia ihminen pitää helposti ainoina oikeina vastauksina.

Venäjä on käyttänyt tutkitusti vuosien ajan maahanmuuttoa horjuttaakseen suomalaisten turvallisuudentunnetta ja luottamusta vallitsevaan yhteiskuntajärjestelmään.

Tämä operaatio on jatkumoa sille, ja kaikesta päätellen se sujuu Venäjän kannalta vähintäänkin hyvin. Tummaihoisten miesten tulo rajan yli aiheuttaa osassa ihmisiä voimakkaita reaktioita, jotka puolestaan nostavat yhtä voimakkaita vastareaktioita.

IHMISTEN näkemykset tilanteen ratkaisemiseksi voi jakaa kahteen pääluokkaan. Toiset katsovat, että kansallinen turvallisuus oikeuttaa Suomea toimimaan lakeja ja oikeutta vastaan. Venäjähän käyttää tässä kansainvälisiä sopimuksia kylmästi hyväkseen painostaakseen naapurimaitaan.

Osa ihmisistä haluaa kynsin hampain pitää kiinni oikeusvaltion sopimuspohjaisuudesta ja lainmukaisuudesta. He tuntuvat ajattelevat niin, että vaikka Venäjä toimii kuten toimii, se ei oikeuta meitä lankeamaan samaan käytökseen.

Kummatkin ajattelevat puolustavansa Suomen olemassaolevaa järjestelmää ja sen tärkeimpiä ominaisuuksia.

Kärjistetysti toisille on tärkeintä sulkea raja. Toisille taas tärkeintä on pitää kiinni siitä sopimusjärjestelmästä, jota vastaan Venäjä hyökkää. Vaikka kummallakin näkökulmalla on eittämättä perusteensa, kumpikin näyttäytyy helposti toisensa poissulkevana.

Sisäisten viholliskuvien luominen ja yhteishengen murentaminen onkin yksi refleksiivisen kontrollin tavoitteista.

OLENNAISTA refleksiivisessä kontrollissa on, että toisen osapuolen näkemys saadaan näyttämään huonolta, pahalta tai jopa Suomelle vaaralliselta.

Samalla myös eri tavalla ajatteleva ihminen alkaa näyttää uhalta. Tämä sisäisten viholliskuvien luominen ja yhteishengen murentaminen onkin yksi refleksiivisen kontrollin tavoitteista.

Oikeasti tällä hetkellä rajan yli tulevat siirtolaiset eivät aiheuta ratkaisevan konkreettista uhkaa suomalaiselle yhteiskunnalle. Eikä Suomen maine mene, jos fuskaamme hetkeksi vähän joistain kansainvälisistä sopimuksista.

Eikä Suomen maine mene, jos fuskaamme hetkeksi vähän joistain kansainvälisistä sopimuksista.

Sen sijaan näistä valittavista menettelytavoista aiheutuva kohu, kahtiajako ja riita voivat uhata kykyämme torjua Venäjän painostusta.

Venäjälle on olennaista saada suomalaiset hyökkäämään toistemme kimppuun.

RAJAKRIISIN hoitamiseen ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa vastausta tai täydellistä ratkaisua.

Paras reagointitapa lienee se perinteinen: hoidetaan asia pragmaattisesti ja kylmäpäisesti.

Valtiokoneisto hallitsee tilanteen riittävällä tasolla.

Kannattaa myös muistaa, että melkein mitä tahansa rajaa maailmassa ylittää jatkuvasti ihmisiä ilman papereita, maahantulolupia ja viisumeita.

Monelle tänne nyt pyrkivälle ihmiselle Suomi on lähinnä läpikulkupaikka muualle Eurooppaan. Monet eteläisemmät EU-maat ottavat paperittomatkin siirtolaiset ja pakolaiset itsestäänselvyytenä, ja osin jopa pyörivät tällaisten ihmisten harmaalla työllä.

MINÄ EN HALUA rajan ehdotonta sulkemista, mutta en myöskään halua että toivotamme kaikki rajalle tuodut ihmiset tervetulleiksi.

Haluan fiksua ja jämptiä, tilanteenmukaista toimintaa. Se taas vaatii poliitikoilta fiksua ja jämptiä toimintaa, jossa paitsi reagoidaan, myös ollaan tilaisuuden tullen proaktiivisia.

Jos tilaisuus tulee, on Venäjälle annettava takaisin.

Ennen kaikkea minä kuitenkin haluan, ettei tästä tilanteesta vauhkota.

Ei menettelytavoista ja periaatteista tarvitse olla samaa mieltä, mutta ei pidä julistaa omasta kannasta poikkeavia suomalaisia, mediaa, virkamiehiä tai oikeusoppineita uhaksi.

Kaikki me tavoittelemme Suomen ja suomalaisten turvallisuutta, vaikka Venäjä viekoitteleekin meitä ajattelemaan toisin. Ei anneta sen refleksiivisesti kontrolloida suomalaisia tässä asiassa.