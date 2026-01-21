JHL: Hankintalain muutos ja turhat ulkoistukset tulevat kalliiksi

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL varoittaa , että suunnitellut hankintalain muutokset leikkaisivat palveluita ja julkisen alan työpaikkoja.

JHL:n puheenjohtajan Håkan Ekströmin mielestä muutos aiheuttaisi enemmän kustannuksia kuin toisi säästöjä.

- Se leikkaa palveluita ja julkisen alan työpaikkoja sekä hyvinvointialueilla että kunnissa. Valtio ei ole antamassa kompensaatiota lakimuutoksen aiheuttamista muutoskustannuksista, vaikka hyvinvointialueille luvattiin niin hallitusohjelmassa, Ekström sanoo.

Kiistelty lakiuudistus tulee eduskunnan käsittelyyn helmikuussa. Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitusohjelman mukaan sillä pyritään lisäämään julkisten hankintojen tehokkuutta ja kustannussäästöjä sekä pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia osallistua julkisiin tarjouskilpailuihin.

Keskeistä lakihankkeessa ovat muutokset kuntien ja hyvinvointialueiden omistamien niin sanottujen inhouse-yhtiöiden kilpailutuskäytäntöihin. Jatkossa kunnan tai hyvinvointialueen olisi omistettava yhtiöstä vähintään kymmenen prosenttia, jotta se saisi ostaa siltä palveluja ilman kilpailutusta.