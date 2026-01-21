Palkittu politiikan aikakauslehti.
Talous

21.1.2026 08:45 ・ Päivitetty: 21.1.2026 08:45

JHL: Hankintalain muutos ja turhat ulkoistukset tulevat kalliiksi

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL varoittaa, että suunnitellut hankintalain muutokset leikkaisivat palveluita ja julkisen alan työpaikkoja.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

JHL:n puheenjohtajan Håkan Ekströmin mielestä muutos aiheuttaisi enemmän kustannuksia kuin toisi säästöjä.

- Se leikkaa palveluita ja julkisen alan työpaikkoja sekä hyvinvointialueilla että kunnissa. Valtio ei ole antamassa kompensaatiota lakimuutoksen aiheuttamista muutoskustannuksista, vaikka hyvinvointialueille luvattiin niin hallitusohjelmassa, Ekström sanoo.

Kiistelty lakiuudistus tulee eduskunnan käsittelyyn helmikuussa. Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitusohjelman mukaan sillä pyritään lisäämään julkisten hankintojen tehokkuutta ja kustannussäästöjä sekä pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia osallistua julkisiin tarjouskilpailuihin.

Keskeistä lakihankkeessa ovat muutokset kuntien ja hyvinvointialueiden omistamien niin sanottujen inhouse-yhtiöiden kilpailutuskäytäntöihin. Jatkossa kunnan tai hyvinvointialueen olisi omistettava yhtiöstä vähintään kymmenen prosenttia, jotta se saisi ostaa siltä palveluja ilman kilpailutusta.

Lainsäädännön arviointineuvosto lausui marraskuussa, että muutoksesta aiheutuvat keskeiset hyödyt ja kustannukset julkiselle taloudelle ja kansantaloudelle olisi arvioitava paremmin.

KUNNAT OSTAVAT osaomistamiltaan yhtiöiltä esimerkiksi tietotekniikka-, terveys-, ja jätehuoltopalveluja.

JHL:n Ekströmin mukaan lakimuutos aiheuttaisi esimerkiksi merkittäviä kyberturvariskejä Suomelle.

- Terveydenhuoltojärjestelmiin murtautuminen on yksi digitaalisen maailman suuria kyberuhkakuvia. Riskiä lisää, jos palvelut on ulkoistettu eikä viranomaisten omissa käsissä, tiedotteessa kirjoitetaan.

Ekström arvelee, että lakimuutoksesta kärsivät erityisesti paikalliset pienet ja keskisuuret yritykset, kun markkinat keskittyvät suurille toimijoille.

- Nykyään inhouse-yhtiöt kilpailuttavat hankintoja 50-75 prosenttia liikevaihdostaan. Lakimuutoksen jälkeen inhouse-yhtiöt purkavat tuhansia sopimuksia markkinatoimijoiden kanssa. Tilalle tulevat kansainväliset toimijat, jotka eivät paikallista alihankintaa tarvitse, Ekström sanoo.

