JHL julkaisi vaalitavoitteensa: Työelämän remontilla on kiire

Ammattiliitto JHL julkaisi tänään kärkitavoitteensa tulevalle vaalikaudelle. Liiton mukaan työelämä kaipaa isoa remonttia ja työntekijät parempaa turvaa. Demokraatti

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton mukaan nykyinen hallitus on heikentänyt työntekijöiden turvaa ja pyrkinyt lisäämään työelämän joustoja työnantajan hyväksi.

JHL:n puheenjohtajan Håkan Ekströmin mukaan työelämän remontilla on jo kiire.

– Heikennykset ovat kohdistuneet kaikkein voimakkaimmin pieni- ja keskituloisiin lapsiperheisiin. Heidän asemaansa on parannettava monin eri toimenpitein ja samalla palautettava suomalainen työelämä ja työmarkkina kohti Pohjoismaita, Ekström sanoo tiedotteessa.

Ekströmin mukaan Pohjoismaille ominainen jouston ja turvan tasapaino työelämässä ja työmarkkinoilla on murtunut kuluvalla hallituskaudella.

Työelämän parantamiseksi JHL esittää muun muassa valtakunnansovittelijan itsenäisen tiedontuotannon lisäämistä, työehtojen tulkintaetuoikeuden kääntämistä työntekijöille ja työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden palauttamista.

JHL:N mielestä tulevalla vaalikaudella keskeistä on työperäisen hyväksikäytön ja harmaan talouden torjunta. Liitto vaatii, että alipalkkaus kriminalisoidaan Norjan mallin mukaisesti.

Liitto vaatii, että ammattiliitoille säädetään itsenäinen kanneoikeus. Se tarkoittaa, että liitto voi nostaa oikeudessa kanteen työntekijän puolesta.

– Lisäksi tilaajavastuu pitää ulottaa kattamaan koko ketju mukaan lukien vastuu palkanmaksusta ja työehdoista. Tilaajavastuulaissa pitää velvoittaa tilaaja selvittämään, ovatko sopimuskumppanin palveluksessa työskentelevien ulkomaalaisten työntekijöiden työluvat kunnossa, JHL sanoo tiedotteessa.

JHL:n mukaan työelämän laatua pitää parantaa esimerkiksi työturvallisuuteen, työkyvyn tukemiseen, osatyökykyisten asemaan ja palkka-avoimuuteen satsaamalla. Liitto esittää myös työnantaja- ja työntekijämaksuilla rahoitettavan uuden aikuiskoulutustuen luomista.

JHL esittää, että laittomasta irtisanomisesta määrättävää minimikorvausta korotetaan kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan määrään. Henkilöön liittyvistä syistä sekä tuotannollista ja taloudellisista syistä johtuvia irtisanomisperusteita pitää JHL:n mukaan täsmentää ja kiristää.

Työturvallisuuden laiminlyönneistä pitää liiton mielestä seurata työnantajalle tuntuvampia sanktioita.

JHL vaatii myös, että laadukkaat ja kattavat julkiset palvelut turvataan.

– Valtiontalouden kohentamiseksi JHL esittää yritystukijärjestelmän karsimista, varallisuusveron palauttamista, suurituloisten solidaarisuusveron jatkamista sekä pääomatuloverotuksen kokonaistarkastelua, joka sisältää muun muassa verosuunnittelun porsaanreikien tukkimisen.