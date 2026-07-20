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Ulkomaat

20.7.2026 18:38 ・ Päivitetty: 20.7.2026 18:38

Judit Polgar: Ei käy

AFP / LEHTIKUVA

Unkarilainen shakin suurmestari Judit Polgar torjui maanantaina maan pääministerin Peter Magyarin ehdotuksen presidentiksi nousemisesta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

- Minusta tuntuu, että minulla ei ole voimia ottaa historiallista vastuuta jakautuneen kansakunnan yhdistämisestä, joten en voi hyväksyä kutsua, Polgar sanoi sosiaalisessa mediassa.

Magyar sanoi aiemmin maanantaina, että Unkari tarvitsee yhtenäisyyttä ja rauhaa sekä presidentin, josta koko maa voi olla ylpeä.

Pian 50 vuotta täyttävää Polgaria pidetään kaikkien aikojen parhaana naispuolisena shakinpelaajana. Hän oli naisten rankingin kärkinimi 25 vuotta putkeen, kunnes hän eläköityi shakinpeluusta vuonna 2014.

Unkarin parlamentti äänesti viime viikolla maan entisen presidentin Tamas Sulyokin virkakauden päättämisestä. Sulyok tunnettiin Unkarin entisen pääministerin Viktor Orbanin tukijana.

Sulyokin viimeinen päivä presidenttinä oli sunnuntai.

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