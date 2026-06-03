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3.6.2026 07:16 ・ Päivitetty: 3.6.2026 07:16

Jyty varoittaa: Palvelut heikkenevät, kun sosiaalihuoltolakia on valmisteltu säästöt edellä

Arja Jokiaho/Demokraatti

Palvelut todennäköisesti heikkenevät, koska sosiaalihuoltolain uudistusta on valmisteltu säästötavoitteet edellä, Ammattiliitto Jyty varoittaa.

Demokraatti

Demokraatti

Lausuntonsa lakiehdotukseen jättänyt Jyty pitää hyvin ristiriitaisena sitä, että sosiaalihuoltolain muutosesityksessä korostetaan varhaisen tuen ja ennaltaehkäisevien palvelujen vahvistamista, mutta uudistusta ohjaavat käytännössä säästötavoitteet ja palvelujen leikkaukset.

– Sosiaalihuoltolain uudistus, kuten monet muutkin maan hallituksen ajamat lakimuutokset kohdistuvat usein kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin ihmisryhmiin, mikä on täysin kestämätöntä, Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima sanoo tiedotteessa.

Lakiehdotuksessa lastensuojelulain piirissä olevista asiakkaista suuri osa siirrettäisiin sosiaalihuoltolain perusteella myönnettyjen palvelujen piiriin. Jyty arvioi, että tämä todennäköisesti heikentää lastensuojelun asiakkaiden asemaa ja palveluja.

Jyty kritisoi myös kasvatus- ja perheneuvonnan sekä perhetyön poistamista laista. Esitys on liiton mukaan ristiriidasssa ennaltaehkäisevien palvelujen vahvistamistavoitteen kanssa ristiriidassa. Esityksen mukaan nämä palvelut kuuluisivat jatkossa uuteen lapsiperhepalveluun. Myös lapsiasiavaltuutettu katsoo, että kasvatus- ja perheneuvonta pitää säilyttää omana palvelunaan, jotta se toteutuu kaikkialla yhdenvertaisesti.

AMMATTILIITTO Jyty nostaa esiin vakavan huolensa erityisesti sosiaalialan henkilöstöstä ja työoloista hyvinvointialueilla.

– Sosiaalihuollon säästöt ja henkilöstövähennykset lisäävät henkilöstön jo ennestään suurta työkuormaa, heikentävät työssä jaksamista ja alan veto- ja pitovoimaa. Tämä vaikuttaa suoraan palvelujen laatuun ja saatavuuteen hyvinvointialueilla, Voima sanoo.

Lakiehdotuksessa esitetään myös palvelutarpeen arvioinnin keventämistä. Jytyn edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara huomauttaa, että palvelutarpeen arviointi on sosiaalihuollon ydintehtävä.

– Jos arviointi jää vajaaksi, niin vaarana on, että asiakkaat eivät saa tarvitsemaansa palvelua ajoissa tai riittävästi, hän sanoo tiedotteessa.

Jyty vastustaa myös asiakasmaksuihin esitettyjä korotuksia, jotka Maarianvaaran mukaan tulevat todennäköisesti ajamaan pienituloisia ihmisiä vakavaan taloudelliseen ahdinkoon ja pois kipeästi tarvittujen palvelujen ulottuvilta.

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