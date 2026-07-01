Musiikki
1.7.2026 13:04 ・ Päivitetty: 1.7.2026 13:04
Kanada sanoi kyllä Euroviisuille – lupaa osallistua jo ensi vuonna
Kanada osallistuu Euroviisuihin ensi vuonna Bulgariassa, kertoi Euroopan yleisradiounioni EBU keskiviikkona.
Kanada on ensimmäinen uusi maa Euroviisuissa sen jälkeen, kun Australia tuli mukaan vuonna 2015. Kanadalle on varattu paikka semifinaalissa.
Kanada sai oikeuden osallistua viisuihin, kun maan yleisradioyhtiö CBC/Radio-Canada hyväksyttiin EBU:n täysjäseneksi kesäkuun lopussa.
Kanadan täysjäsenyyden mahdollisti sääntöuudistus, jonka mukaan jäseneksi voidaan ottaa Euroopan ulkopuolinen yleisradioyhtiö, joka täyttää tietyt ehdot.
Kanadan yleisradioyhtiö CBC kertoo myöhemmin tänä vuonna, millä tavalla se valitsee edustajansa Euroviisuihin.
TAKAVUOSINA monet Kanadan musiikkitähdet ovat osallistuneet laulukilpailuun, mutta muiden maiden edustajina.
Esimerkiksi kanadalainen Celine Dion voitti viisut vuonna 1988 Sveitsin lipun alla. Ranskaa edustivat vuonna 2001 Natasha St-Pier ja vuonna 2023 La Zarra.
Euroviisut tunnetaan Kanadassa hyvin, ja kisoihin matkustaa säännöllisesti sieltä suuri kisaturistien joukko.
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