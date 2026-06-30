Kansainvälinen luisteluliitto yllätti: venäläisurheilijat pääsevät Suomenkin jäille

Kansainvälinen luisteluliitto ISU tiedotti tiistaina, että venäläiset ja valkovenäläiset luistelijat saavat osallistua neutraaleina urheilijoina kansainvälisiin kilpailuihin ensi kaudella. Arvokisoja järjestetään tuolloin myös Suomessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Tämä herättää ristiriitaisia ajatuksia. Kun miettii KOK:n (Kansainvälinen olympiakomitea) suhtautumista asiaan, että urheilun pitäisi olla poliittisesti sitoutumatonta eikä osallistumisella tai osallistumattomuudella tulisi ottaa poliittista kantaa. Se on hieno ja jalo ajatus. Samaan aikaan geopoliittinen tilanne on tällainen muuttumaton, eikä sanktiojärjestelmä näin toimi, Suomen taitoluisteluliiton puheenjohtaja Jouko Pitkänen kertoi STT:lle puhelimitse.

Venäläiset ja valkovenäläiset luistelijat suljettiin kansainvälisiltä jäiltä sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan vuonna 2022.

Nyt ISU muutti päätöstään.

VASTEDES venäläiset ja valkovenäläiset luistelijat voivat osallistua kansainvälisiin kilpailuihin tulevalla kaudella ilman valtiollisia tunnuksia, kuten kansallislippuja ja kansallisia edustusasuja.

ISU:n mukaan osallistuminen kilpailuihin edellyttää sitä, etteivät urheilijat riko ”neutraalia statusta”.

Suomen mahdollisuudet vaikuttaa asiaan ovat tässä vaiheessa vähissä, eikä kotimaan lajiliitolla ole kapina-aikeita.

- Olemme ISU:n nöyrä ja kuuliainen jäsen, Pitkänen sanoi.

VENÄJÄ ON taitoluistelun mahtimaa. Uutistoimisto AFP:n mukaan venäläisurheilijat saavuttivat kuusi viidestätoista tarjolla olleesta taitoluistelumitalista Pekingin olympialaisissa 2022.

Kansainvälinen olympiakomitea KOK päästi venäläisiä ja valkovenäläisiä urheilijoita jo Milano-Cortinan talviolympialaisiin helmikuussa neutraalin lipun alla. Heitä osallistui myös taitoluisteluun.

Venäläisten ja valkovenäläisten päästäminen kilpailuihin koskee Suomea ensi kauden osalta myös siksi, koska taitoluistelun kansainvälisistä huippukilpailuista täällä järjestetään gp-kilpailu Helsingissä marraskuussa ja MM-kilpailut maaliskuussa Tampereella.

Aiheuttaako venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden osallistuminen poikkeusjärjestelyjä?

- Jollain aikajänteellä aihe on otettava esille, mutta vielä emme ole tähän valmistautuneet, Pitkänen viittasi ISU:n päätöksen tuoreuteen.

Pitkänen arveli, ettei gp-kilpailussa välttämättä ole vielä venäläisiä, koska he ovat olleet pitkään pois kilpajäiltä, eikä alkukaudesta heillä ole vielä ISU:n vaatimia pisteitä gp-sarjaan.

MM-kilpailuihin on erilaiset valintakriteerit.

- MM-kilpailuihin voi osallistua yksi venäläinen per sarja, Pitkänen sanoi.

Teksti: STT / Petteri Ikonen