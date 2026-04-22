”Kansallinen hätätila” – Järjestö kiinnittää huomiota naismurhien hälyttävään määrään

Vasemmistonaiset vaatii Petteri Orpon (kok.) hallitukselta välittömiä toimia naismurhien lopettamiseksi ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi. Järjestö toteaa tiedotteessaan, että naismurhia on tehty vuoden ensimmäisten kuukausien aikana jo yhdeksän.

Järjestö huomauttaa, että uhrille läheisen miehen tappamana kuolee Suomessa keskimäärin 20 naista vuodessa. Vuoden 2026 ensimmäisten kolmen ja puolen kuukauden aikana naismurhia on tehty jo yhdeksän.

– Uutinen yhdeksännestä uhrista saapui viime viikolla. Luku on suurempi kuin koskaan. Jos tappamisen tahti jatkuu samana niin lähisuhdeväkivallan uhrina saattaa kuolla tänä vuonna lähes 40 naista, vasemmistonaiset sanoo.

Järjestön mukaan lähestymiskieltojen toimivuutta ja valvontaa on tehostettava. Lähestymiskieltohakemukset tulee käsitellä välittömästi ja kiellon rikkomiseen on puututtava nykyistä ankarammin. Lisäksi Suomeen tulee vasemmistonaisten mukaan säätää lähisuhdeväkivallan uhrien suojaamiseksi ja väkivallan ehkäisemiseksi laki, joka koskee sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteita ja jossa turvataan järjestöjen asema väkivallan vastaisessa työssä.

– Naismurhat ovat jo ennestään Suomessa korkealla tasolla. Nyt tilanne vaikuttaa räjähtäneen käsiin. Päättäjien tulee ryhtyä välittömiin toimiin naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi ja julistaa Suomen kansallinen hätätila, vasemmistonaisten varapuhenainen Emmi Inberg sanoo.

VÄKIVALTAAN tulee puuttua heti ja väkivaltaa kokeneille tulee tarjota aktiivisesti apua matalalla kynnyksellä. Väkivallan uhreja ja väkivallan tekijöitä auttavien tahojen rahoitus tulee järjestön mukaan turvata. On ensiarvoisen tärkeää lisätä väkivallan eri muotojen, kuten pakottavan kontrollin sekä henkisen ja seksuaalisen väkivallan tunnistamista, tiedotteessa todetaan.

– Suomi ratifioi jo vuonna 2015 naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi tarkoitetun Istanbulin sopimuksen. Sopimus edellyttää tekijän ja uhrin läheisen suhteen lisäämistä rikoslakiin rangaistuksen koventamisperusteeksi. Tätä Suomi ei kuitenkaan ole tehnyt, vasemmistonaisten varapuhenainen Anu Karvinen huomauttaa.

Vasemmistonaiset vaatii lakien muuttamisen lisäksi asennemuutosta.

– On tärkeä puuttua kulttuuriin, joka antaa naisiin kohdistuvan väkivallan tapahtua ja hyssyttelee sen vakavuutta. Naisiin kohdistuva väkivalta ei ole yksityisasia, eikä sen edessä tule vaieta. Meidän tulee siirtyä pois vähättelyn kulttuurista kohti tunnistamisen ja puuttumisen kulttuuria, tiedotteessa todetaan.