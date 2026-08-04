Kansanedustaja: Miltä kunnilta Purra ja perussuomalaiset veisivät tehtävät ja elinvoiman?

Keskustan kansanedustaja Petri Honkonen vaatii valtiovarainministeri Riikka Purraa (ps.) kertomaan julkisesti mitkä kunnat hän muuttaisi ”identiteettikunniksi”. Demokraatti Demokraatti

Honkonen viittaa Purran haastatteluun, jossa valtiovarainministeri esitti kahden tason kuntien mallia. Purran mukaan ydinkunnat huolehtisivat tärkeistä palveluista, ja toisessa tasossa olisivat identiteetin vuoksi pienet ja paikalliset kunnat.

– Perussuomalaisten kuntalinja on epäselvää vihjailua. Olisi rehellistä kertoa avoimesti, mistä kunnista tulisi Purran ”ydinkuntia” ja miltä vietäisiin tehtävät ja mahdollisuudet elinvoimaan, Honkonen kommentoi tiedotteessaan.

HÄNEN mukaansa ehdotuksilla ei olisi käytännön merkitystä julkisen talouden eikä palveluiden turvaamisen kannalta.

– Jos sata pienintä kuntaa poistettaisiin palveluineen ja tehtävineen, kuntien kokonaismenoista ei säästyisi edes viittä prosenttia, koska palvelut kuten perusopetus on näissä kunnissa asuville kuitenkin järjestettävä. En ymmärrä, miten hallintoa uudistamalla saadaan opettaja vaikka Kyyjärvelle nykyistä helpommin.

– Nähtävästi perussuomalaisten ja kokoomuksen linja ei eroa suhteessa maaseutuun ja kuntiin, vaan pieniä kuntia ja niiden kouluja ollaan yhtä lailla ajamassa alas.

HONKONEN peräänkuuluttaa kannanotossaan kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikosen (kok.) johtamalle historialliselle parlamentaariselle kuntatyöryhmälle työrauhaa.

Purra kommentoi aiemmin, ettei hän odota ryhmältä ”juuri mitään”.

– Toivoisi, että perussuomalaiset olisivat tosissaan nyt, kun 30 vuoden jälkeen kuntien tehtäviä ja työtä uudistetaan kaikkien puolueiden voimin. Toivoisi myös, että hallitusohjelmassa luvatut kuntien byrokratian keventämiset olisi toteutettu. Hiljaista on ollut niiden suhteen, Honkonen sanoo.