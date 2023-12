Kansanedustaja palaa kuumaan väittelyyn ja puhuu ”ihmiskokeesta” – ”Hallituksenkin piti se tietää”

SDP:n kansanedustaja Timo Harakka on palannut tänään viestipalvelu X:ssä eduskunnan eiliseen kipakkaan väittelyyn toimeentulotuen heikennyksistä.

Keskustelusta jäi mieleen ainakin kokoomuksen kansanedustajan Mia Laihon asumismenoihin liittyvä ”Etuovi.com-kommentti”.

– Tuolta Etuovi.comista katsottuna tällä hetkellä alueella Helsinki-Espoo-Vantaa on 10 000 vapaata vuokra-asuntoa, että kyllä on mahdollisuus myöskin vaihtaa asuntoa edullisempaan, jolloin siitä myöskin tälle käyttäjälle, joka nyt joutuu käyttämään toimeentulotukea, jää myöskin itselle enemmän käyttöön, kun asuminen ei vie sieltä niin suurta osaa, Laiho opasti.

Helsingin Sanomissa kirjoitettiin tänään, että Helsingin, Espoon ja Vantaan alueilta löytyy 897 asumismenonormin mukaista vuokra-asuntoa.

Harakka toteaa, että hallituksen leikkaukselle on arvioitu vähäinen, noin 1 000 hengen työllisyysvaikutus .

– Se on tuttu ekonomistifantasia – köyhdyttämällä pakotetaan väki töihin. Miten #pakkomuuttokannustin toimii oikeassa elämässä? Harakka kysyy X:ssä.

– Harvinaista kyllä, meillä on aitoa kokemusperäistä tietoa vuosilta 1997-2005. 1997 toimeentulotukeen sisällytettiin 7% omavastuu. Toteutuiko kannustin ideologian mukaisesti? Harakka kysyy.

Tämän jälkeen hän viittaa STM:n arvioon ja ottaa sieltä sitaatin: ”Käytännössä kuitenkin osoittautui, ettei omavastuuosuus vaikuttanut #toimeentulotuki asiakkaiden pyrkimykseen pienentää asumiskustannuksiaan.”

Harakka kirjoittaa, että arkinen selitys käy järkeen.

– Muutto on aina vaiva, lähipiirin vaihto vaikeaa. STM:n mukaan monilla paikkakunnilla ei ollut saatavillakaan sopivia asuntoja. Tosiasiassa köyhimmät ottivat vastaan 7 % tulonmenetyksen. 90-luvun lopun huikealla Nokia-vetoisella nousukaudella kaikkien muiden tulot kasvoivat selvästi paitsi alimman tulokymmenyksen: sen tulot laskivat sekä suhteellisesti että jopa myös absoluuttisesti. Ei ihme, että ”kannustimesta” luovuttiin 2005, Harakka toteaa.

– Hämmästyttävää oli, että tuntien keskustelussa olin ainoa joka muisti tämän ihmiskokeen todennetun tuloksen. Hallituksenkin piti se tietää, sillä mainitsemani sosiaali- ja terveysministeriön arvio esitettiin kuulemisessa hallitusneuvottelujen ensimmäisellä viikolla. Tosiasiat tiedettiin, mutta ideologia voitti. Tässä keskustelussa köyhiä ei vain köyhdytetä, vaan myös nöyryytetään.

