24.7.2026 06:00 ・ Päivitetty: 24.7.2026 05:48
”Katastrofi” uhkaa – SDP:n Perholehto: Tämän ei pitäisi olla yllätys
Vain runsaat sata marjanpoimijaa on saanut Suomen Thaimaan-edustustolta luvan saapua Suomeen. Tämä ei lupaa hyvää, arvioivat kansanedustaja ja etujärjestö.
Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoi maanantaina viestipalvelu X:ssä, että luonnonmarjanpoimijoiden viisumihakemukset on tältä vuodelta käsitelty. Kielteisiä päätöksiä tehtiin peräti 2 022.
SDP:n varapuheenjohtajan Pinja Perholehdon mukaan marja-alan pitkään jatkuneiden ongelmien seuraukset nähdään nyt.
– Ei voi ajatella, että vakava työperäinen hyväksikäyttö jatkuisi pitkään ilman, että se näkyy lopulta myös koko alalla.
– Tilannehan voi toki olla valitettava, mutta yllätys sen ei pitäisi olla, koska ministeriön pitää varmistua työoloista ja -ehdoista. Viisumien epäämisessä näkyvät niiden ongelmien seuraukset, joista Suomessa on puhuttu vuosia, Perholehto sanoo tiedotteessaan perjantaina.
Hänen mukaansa marja-ala ei ole yksittäistapaus. Perholehto pitää huolestuttavana tietoja siitä, miten työperäinen hyväksikäyttöä esiintyy laajemminkin suomalaisessa työelämässä.
– Työperäistä hyväksikäyttöä on paljastunut myös ravintoloissa, rakennusalalla, siivouksessa ja kiinteistöpalveluissa. Hyväksikäytön uhrien määrä on kasvanut muutamassa vuodessa uhrien auttamisjärjestelmässäkin. Tämä on ilmiö, jonka edessä on oltava luja ja uhrien puolella.
MINISTERIÖN mukaan hakemuksia hylättiin, koska edustusto ei ole voinut vakuuttua siitä, että työnantajat pystyvät noudattamaan työnantajavelvoitteitaan.
Lisäksi luonnonmarja-alaan kohdistuneet vakavat rikosepäilyt ja oikeusprosessit ovat vaikuttaneet harkintaan.
- Kyllähän tämä aikamoista katastrofia tietää, luonnonmarja-alan etujärjestön Arktisten aromien toiminnanjohtaja Birgitta Partanen kommentoi tilannetta Ilta-Sanomille.
Marjayritysten odotuksissa oli, että satokaudelle olisi saatu noin 3 200 thaityöntekijää. Partanen moittii ministeriötä olemattomasta tiedottamisesta.
- Tämmöinen toiminta on täysin ennakoimatonta ja vastuutonta. Kun tällaisia muutoksia tehdään, niihin pitäisi pystyä valmistautumaan.
Partasen mukaan sen paremmin toukokuun tapaamisessa kuin sen jälkeenkään ei ollut tullut minkäänlaista vihjettä siitä, että viisumikäytäntö kiristyisi näin rajusti.
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