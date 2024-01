Kaurismäen Kuolleet lehdet jäi rannalle Oscareista

Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet (Fallen Leaves) ei selvinnyt viiden Oscar-ehdokkaan finaalilistalle parhaan kansainvälisen elokuvan sarjassa.

Viisi ehdokasta valittiin 15 elokuvan joukosta.

Finaalilistalle päätyivät Io Capitano (Italia), Perfect Days (Japani), Society of the Snow (Espanja), The Teachers’ Lounge (Saksa) ja The Zone of Interest (Britannia).

Oscarit vuoden 2023 parhaille elokuville jaetaan Los Angelesissa maanantaina 11. maaliskuuta aamuyöllä Suomen aikaa.