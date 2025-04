Kelan pääjohtajavalinta siirtyy vaalien yli – hallituspuolueet eivät jääneet perustelemaan päätöstään

Kelaan uumoillusta poliittisesta pääjohtajanimityksestä on sukeutumassa vaalien ylitse ulottuva farssi. Päähallituspuolue kokoomus runnoi tiistaina Kelan valtuuston kokouksessa perussuomalaisten tuella läpi päätöksen, jolla johtajan valinta siirretään huhtikuun loppuun. Simo Alastalo Demokraatti

Alun perin valtuuston piti tehdä päätös pääjohtajasta tänään kolme kuukautta jatkuneen valintaprosessin päätteeksi.

Kelan hallitus on esittänyt pääjohtajaksi maatalousyrittäjien eläkelaitoksen Melan toimitusjohtajaa Heli Backmania. Hallituksen äänestyksessä Backman sai kahdeksan ääntä ja nykyinen työministeri Arto Satonen (kok.), jolle kokoomuksen uskotaan tehtävää perussuomalaisten tuella petaavan, yhden äänen.

KOKOOMUKSEN edustajat eivät jääneet kommentoimaan valinnan siirtämistä medialle valtuuston kokouksen jälkeen. Paikalla ei nähty myöskään Kelan valtuuston puheenjohtajaa, perussuomalaisten kansanedustaja Mira Niemistä.

SDP:n Ilmarin Nurmisen mukaan opposition edustajat olisivat olleet valmiit hyväksymään pääjohtajaksi Backmanin jo tänään.

– Kokoomus esitti, että tarvitaan vielä lisäaikaa. Kävimme tästä keskustelua. (Kelan) hallituksen puheenjohtaja informoi, että Heli Backman oli käytettävissä meidän kokoukseen. Olisimme voineet kuulla häntä ja saada sitä kautta kokoomuksen ryhmän tarpeet tyydytettyä, mutta myöskään tämä ei käynyt kokoomuksen ryhmälle, Nurminen sanoi.

OPPOSITIO esitti myös, että Kelan valtuusto olisi voinut kokoontua käsittelemään valinta-asian loppuun uudelleen tällä viikolla, mutta tämäkään ei hallituspuolueiden edustajille Nurmisen mukaan kelvannut.

Valtuusto päätti tiistaina äänin 7-5 siirtää pääjohtajan valintaa. Tulos noudatti hallitus-oppositio rajoja.

Opposition edustajat eivät haluneet kommentoida millaisia asioita kokoomus haluaa Backmanin lisäkuulemisella saada selville.

– Tämä kysymys pitää varmasti osoittaa niille, ketkä lisäkuulemisia ensisijaisesti haluavat, vihreiden Bella Forsgren sanoi.

– Me olemme haastatelleet Backmanin yhdessä. Hänestä on tehty myös soveltuvuusarviot, jonka jälkeen olemme käyneet keskustelua. Myös Kelan hallitus on haastatellut Backmanin. Olemme viime viikolla kokoontuneet ja käyneet tämän prosessin läpi. Missään kohtaa prosessia ei ole tullut tietoa siitä, että prosessin käsittelyä olisi tarpeen jatkaa yli vaalien, Nurminen jatkoi.

– Meille ei perusteltu sen enempää kuin, että tämä ei ollut mahdollista tämä tällä viikolla asiasta päättäminen. Ei varmasti tarvitse olla ennustaja, kun arvioi millä tavalla hallitus tässä päätöksessä tulee toimimaan, mutta sen me näemme sitten 29. huhtikuuta.

Forsgren pitää valitettavana, että Backmanin lisäkuulemisen tarpeesta ei kerrottu aikaisemmin.

– Jos tällainen oli tiedossa etukäteen, niin olisihan tähän voitu hyvin valmistautua ajoissa.

MYÖS keskustan Antti Kurvinen kertoi kannattaneensa kokouksessa Backmanin kuulemista jo tänään.

Kelan väistyvä pääjohtaja Outi Antila päättää työnsä kesäkuun alussa ja on jo lomalla, joten Kelaa johdetaan parhaillaan sijaisjärjestelyin. Nurmisen mukaan olisi ollut Kelan etujen mukaista ratkaista johtajavalinta mahdollisimman nopeasti.

Kelan pääjohtajaa valitaan nyt ensimmäistä kertaa viime kaudella uudistetun Kela-lainsäädännön mukaisesti.

– Tarkoitus oli, että hallituksen rooli olisi (valinnassa) keskeisempi kuin aiemmin. Ainakin itse olin valmis ”omasta ehdokkaastani” siirtymään hallituksen lähes yksimielisen ehdokkaan taakse, Antti Kurvinen sanoi.

Kurvinen viittasi omalla ehdokkaallaan pääjohtajakisassa mukana olleeseen keskustan entiseen puheenjohtajaan Annika Saarikkoon.

– Ei tällaisissa virkavalinnoissa yleensä näin pitkään mene, Kurvinen jatkoi.

TIETO kokoomuksen vaatimasta lisäkuulemisesta tavoitti Kelan valtuuston oppositiojäsenet Nurmisen mukaan maanantaina illalla.

– Rehellisyyden nimissä on pakko sanoa, että jos tosiasiallinen peruste oli lisäkuuleminen, tieto olisi saatu jo aikaisemmin. Itselleni näyttää siltä, että tässä pitkitetään päätöstä vaalien jälkeiseen aikaan, Forsgren lisäsi.