Politiikka

27.10.2025 06:56 ・ Päivitetty: 27.10.2025 08:03

Keskisarja: Olen töissä uutterampi kuin moni moittijani – katsokaa tilastoja

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN
Keskisarjan ei ole tarvinnut ottaa edes sairauspoissaoloja täysistunnoista.

Laiskottelusta haukuttu kansanedustaja Teemu Keskisarja (ps) muistuttaa, että hänellä on eduskunnan täysistuntotyöskentelystä nolla poissaoloa – toisin kuin monella moittijakollegallaan.

Demokraatti

Demokraatti

Keskisarja aiheutti pienen työtapakohun, kun hän kertoi viime viikolla TET-harjoittelijan tekemässä videohaastattelussa, miten pystyy käyttämään työaikaansa muun muassa kuntoiluun ja Hietaniemen hautausmaalla kävelyyn.

Kommenteissaan moni eduskuntakollega piti Keskisarjan puheita paheksuttavina, ja korosti miten paljon valmisteluja ja tausta-aherrusta kansanedustajien työ vaatii.

Keskisarja julkaisi maanantaina tiedotteen, jossa hän korostaa työpaikkaliikunnan hyötyjä työteholleen.

– Pysyn työkuntoisena, koska kokousten, puheenvuorojen, istumisen, lukemisen ja kirjoittamisen tauoilla pelaan sählyä ja futsalia, Keskisarja luettelee avustajansa välittämässä tiedotteessa.

AINUTTAKAAN poissaoloa hänellä ei tältä kaudelta täysistunnoista ole, ja läsnäolotilastot ovat kansanedustajan mielestä hyvä mittari kollegoidenkin ahkeruudelle.

Keskisarjaa arvostelleilla keskustan Vesa Kalliolla on 46, vihreiden Fatim Diarralla 32 ja kokoomuksen Karoliina Partasella 29 poissaoloa.

– Valiokuntien työskentelyssä ero on vielä musertavampi laiskuri-Teemun hyväksi, Keskisarja korostaa tiedotteessa.

Keskisarjan mielestä hautausmaalla hiljentyminen ei sekään ole laiskottelua, sanan varsinaisessa merkityksessä.

– Pikemmin ajatusten keruuta ja hyötyisää sielunhoitoa.

Toimituksen valinnat

