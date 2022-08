Keskusrikospoliisi tutkii epäiltyä törkeää ihmiskauppaa rakennusalalla

Keskusrikospoliisi (KRP) tutkii epäiltyä törkeää ihmiskauppaa rakennusalalla. Viikonloppuna Helsingin käräjäoikeus vangitsi viisi ihmistä todennäköisin syin epäiltyinä törkeästä ihmiskaupasta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

KRP:n mukaan tutkinnan keskiössä on pääosin rakennusalaan kytkeytyviä yrityksiä ja näiden toiminnassa mukana olevia ihmisiä. Tutkinnanjohtaja Marko Heinonen on tutkinnan yksityiskohdista vähäsanainen, mutta kertoo STT:lle, että uhrit ovat ulkomaalaisia työntekijöitä, jotka on ”houkuteltu” Suomeen.

- Tutkimme näitä tiettyjä Suomessa toimivia yhtiöitä ja sitä, miten ne ovat näitä ihmisiä täällä kohdelleet, Heinonen sanoi.

Poliisi ei kerro, mistä maasta tai maista uhrit ovat kotoisin. Rikosten epäillään tapahtuneen Etelä-Suomessa, eritoten pääkaupunkiseudulla.

Heinosen mukaan epäiltyjen rikosten tekoaika alkaa viime vuoden alusta ja jatkuu viime päiviin saakka. Epäiltyjä on enemmän kuin nyt vangitut viisi.

- Epäiltyjä on vielä useampia, siksi kerromme asiasta nyt vielä hyvin varovasti. Erilaisia esitutkintatoimenpiteitä on vielä suorittamatta.

Törkeästä ihmiskaupasta tuomitaan vankeutta vähintään kaksi ja enintään kymmenen vuotta.

- Sekin kertoo siitä, että melko vakavasta rikosepäilystä on kyse, Heinonen sanoo.