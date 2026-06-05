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Politiikka

5.6.2026 04:48 ・ Päivitetty: 5.6.2026 04:48

Keskusta, kokoomus ja RKP joutuvat viikonlopputöihin: puoluekokous alkaa

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen ja kokoomuksen Petteri Orpo ovat viikonlopun kiinni puoluekokouksissaan.

Kolmen eduskuntapuolueen väki kokoontuu tänä viikonloppuna eri puolilla Suomea, kun perjantaina puoluekokouksensa järjestävät samaan aikaan kokoomus, keskusta ja RKP.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kokoomus on koolla Jyväskylässä, keskusta Tampereella ja RKP Vantaalla. Kolmen päivän kokoukset jatkuvat läpi viikonlopun.

Puolueet muun muassa valitsevat kokouksissa puheenjohtajansa. Pääministerille ja kokoomuksen puheenjohtajalle Petteri Orpolle ei ole ilmaantunut haastajia. Orpo on ollut puolueensa puheenjohtajana jo 10 vuotta.

Kokousväki saa äänestää puolue-elimiin erilaisia muita johtajia, jotka luotsaavat puolueen eduskuntavaaleihin keväällä 2027.

PÄÄMINISTERIN puolue kokoomus on saanut pitkään olla kannatuskyselyissä kakkosena suurimmalle oppositiopuolue SDP:lle, mutta puoluekokouksen kynnyksellä kehitys on ollut puolueen kannalta valoisaan suuntaan.

Ylen tuoreimmassa kannatusmittauksessa SDP:n kannatus heikkeni kolmatta kuukautta putkeen ja etumatka kakkossijan kokoomukseen lyheni vajaalla prosenttiyksiköllä. Mittauksen mukaan SDP:tä äänestäisi nyt 23 prosenttia ja kokoomusta 18,3 prosenttia vastaajista.

Kaikille ryhmille mitatut kannatusmuutokset mahtuvat kuitenkin edelleen kyselyn virhemarginaaliin, joka oli kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.

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