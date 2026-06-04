Keskusta veti hihasta Kataisen kuntapaperin – Orpo: “Älkää hyvänen aika noin kaukaa niitä olkiukkoja kaivelko”

Oppositiopuolue keskusta nosti eduskunnan torstain kyselytunnilla esiin huolensa suomalaisten kuntien tulevaisuudesta. Demokraatti Demokraatti

Kansanedustaja Timo Mehtälä (kesk.) pohjusti puheenvuoronsa kysymällä miksi Orpon hallitus ajaa Suomen kuntia ”lahtipenkkiin” ja suosii etelän suuria kaupunkeja.

– Kuntien rahoitusta on leikattu tällä kaudella valtavasti ja nyt hallitus tekee hankintalain uudistuksen, joka on käytännössä kokoomuksen piilotettu suurkuntamalli, Mehtälä sanoi.

Vielä eduskunnan käsittelyssä olevan hankintalain on arvioitu ajavan pienempiä kuntia talousvaikeuksiin, kun se edellyttäisi kunnilta vähintään 10 prosentin omistusosuutta inhouse-yhtiöistä.

– Se tuo pienille kunnilla 600 miljoonan euron kustannukset ja ajaa monet kunnat pakkoliitoksiin. Mutta uutta kilpailua se tuottaa vain 150 miljoonan euron edestä, Mehtälä jatkoi ja lisäsi listalle valtion toimipisteiden lakkautukset tältä kaudelta.

MEHTÄLÄ palautti hallituksen mieliin Suomen Kuvalehdelle tammikuussa 2012 vuodetun kokoomuksen kuntakartan. Pääministeri Jyrki Kataisen (kok.) kauden kartassa tavoiteltiin Suomeen 70 kuntaa. Takavuosien kartan esittely herätti näkyvää hilpeyttä hallituksen riveissä.

– Ihan tosissanne esittelette vuoden 2012 kuntakarttoja. Ettekö te parempaan pysty, huvittuneen oloinen pääministeri Orpo sanoi.

Orpo huomautti, että Kataisen kauden jälkeen on toteutettu muun muassa sote-uudistus, joka siirsi sote-palvelut ja pelastustoimen kunnilta hyvinvointialueille.

– Älkää hyvänen aika noin kaukaa niitä olkiukkoja hakeko, Orpo jatkoi.

Keskustan Hanna Räsänen paheksui hallituksen reaktioita.

– Tuntui varsin pahalta, kun katsoin hallituksen aitiota. Ministerit nauroivat siellä, kun me esitimme kysymyksen. Te olette sanoneet vähän aikaa sitten, että kuntien määrää tulee tarkastella. Ja historia on opettanut, että kannattaa katsoa myös taaksepäin, että näkee mitä on tulevaisuudessa tulossa. Meillä on taas kokoomusjohtoinen hallitus, Räsänen sanoi ja epäili, että 70 kunnan kartta on pian uudelleen esillä.

ORPO vakuutti, ettei hänen hallituksensa ole vähentämässä kuntien määrää.

– Jos syntyy vapaaehtoisia kuntaliitoksia, me tuemme niitä. Me kannustamme niihin, jos kunta itse arvioi, että sillä olosuhteista johtuen olisi järkevämpää toimia jonkun toisen kunnan kanssa yhdessä. Me tuemme sitä. Mutta emme me ole esittäneet kuntien määrän vähentämistä.

Orpo jatkoi Suomen kuntarakenteen olevan hajanainen

– Sen uskallan sanoa. 306 kuntaako meillä tällä hetkellä on? Se on liikaa tämän kokoiseen maahan. Olisi järkevää päästä yhdessä ratkaisuun siitä, miten kuntien määrä olisi elinvoimaisempi.

Suomessa on 308 kuntaa.