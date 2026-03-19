Työmarkkinat
19.3.2026 08:01 ・ Päivitetty: 19.3.2026 08:01
KHO hylkäsi Woltin purkuhakemuksen
Korkein hallinto-oikeus (KHO) on hylännyt ruokalähettiyhtiö Woltin purkuhakemuksen sen ruokalähettejä koskevasta ennakkopäätöksestä.
KHO linjasi viime vuoden toukokuussa ruokalähettien oikeudellisesta asemasta Suomessa. Päätöksen mukaan ruokalähetit ovat työntekijöitä, eivät itsenäisiä yrittäjiä. Wolt haki päätökseen purkua viime syyskuussa.
Wolt sanoo lausunnossaan, että se uskoo, että alustataloudessa on jatkossakin tilaa sekä yrittäjä- että työntekijämuotoiselle työlle. Se sanoo laajentavansa työsuhdemalliansa hallitusti ja neuvottelevansa työehtosopimuksesta työsuhteisille läheteille.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.