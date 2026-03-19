Työmarkkinat

19.3.2026 08:01 ・ Päivitetty: 19.3.2026 08:01

KHO hylkäsi Woltin purkuhakemuksen

Demokraatti / arkistokuvaa

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on hylännyt ruokalähettiyhtiö Woltin purkuhakemuksen sen ruokalähettejä koskevasta ennakkopäätöksestä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

KHO linjasi viime vuoden toukokuussa ruokalähettien oikeudellisesta asemasta Suomessa. Päätöksen mukaan ruokalähetit ovat työntekijöitä, eivät itsenäisiä yrittäjiä. Wolt haki päätökseen purkua viime syyskuussa.

Wolt sanoo lausunnossaan, että se uskoo, että alustataloudessa on jatkossakin tilaa sekä yrittäjä- että työntekijämuotoiselle työlle. Se sanoo laajentavansa työsuhdemalliansa hallitusti ja neuvottelevansa työehtosopimuksesta työsuhteisille läheteille.

