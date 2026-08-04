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Kotimaa

4.8.2026 06:28 ・ Päivitetty: 4.8.2026 06:28

Kiinteistöverojen maksupäivä lähestyy – viime vuonna yli 425 000 suomalaiselle kävi köpelösti

iStock

Viime vuonna 425 000 suomalaista maksoi kiinteistöveronsa myöhässä ja joutui maksamaan viivästyskorkoa, kertoo Verohallinto. Myöhästyneitä oli lähes 65 000 vähemmän kuin toissa vuonna.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tämän viikon torstaina on taas kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä. Torstaina kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle yhteensä 440 miljoonaa euroa.

Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, ovat voineet muuttua paperisista sähköisiksi myös kesken veroilmoituskauden. Omat tiedot voi tarkistaa Verohallinnon sähköisestä palvelusta.

Jos kiinteistövero on yli 170 euroa, se tulee automaattisesti maksettavaksi kahdessa erässä. Maksamattomalle kiinteistöverolle alkaa heti eräpäivän jälkeen kertyä 9,5 prosentin viivästyskorkoa.

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