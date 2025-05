Kirkolliskokoukselta tyrmäys esitykselle kahdesta rinnakkaisesta avioliittokäsityksestä

Evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous hylkäsi esityksen kahdesta rinnakkaisesta avioliittokäsityksestä torstaina. Esitys hävisi äänin 62-40. Kuusi edustajaa äänesti tyhjää.

Muutokseen olisi tarvittu 77 edustajan eli kolmen neljäsosan edustajista tuki.

Piispainkokous ehdotti viime keväänä kirkkojärjestykseen kahden rinnakkaisen avioliittokäsityksen mallia. Toisessa avioliitto ymmärretään miehen ja naisen välisenä ja toisessa kahden henkilön välisenä.

Pappi olisi voinut halutessaan toimittaa samaa sukupuolta olevien parien avioliittoon vihkimisen tai avioliiton siunaamisen. Samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen olisi säädetty seurakunnan velvollisuudeksi ja kirkkoherran tehtävänä olisi ollut varmistaa, että tämä toteutuu.

Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin. Siihen kuuluu 64 maallikkoedustajaa ja 32 pappisedustajaa.

ESITYKSEN läpimenoa kirkolliskokouksessa pidettiin jo etukäteen epävarmana.

Arkkipiispa Tapio Luoma sanoi kirkon tiedotteessa, että piispainkokouksen esityksen kaatuminen on hänen mielestään erittäin harmillista. Hänen mukaansa kirkollisella vihkimisellä ja siinä pyydetyllä Jumalan siunauksella on tärkeä merkitys kaikille avioliittoon vihittäville pareille.

Hän pitää kuitenkin merkittävänä sitä, että piispainkokous teki esityksen, joka olisi mahdollistanut kaikkien avioliittoon aikovien yhdenvertaisen kohtelun ilman, että ketään pakotetaan luopumaan vakaumuksestaan.

Vuonna 2017 hyväksytyn avioliittolain myötä kirkon piirissä on jo ollut kaksi erilaista avioliittokäsitystä ja monet papit ovat vihkineet samaa sukupuolta olevia pareja. Piispainkokous on jo vuonna 2020 todennut, että tuomiokapitulien on syytä harkita pidättyväisyyttä seuraamusten määräämisessä näille papeille.

- Tulevaisuudessa avioliittoa koskeviin näkemyseroihin olisi kuitenkin löydettävä sellainen ratkaisu, jossa erimielisyys avioliittokäsityksestä ei ole ykseyden este ja jossa kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti, Luoma sanoi tiedotteessa.

Luoman mukaan kirkko elää mukana maailman muutoksessa.

- Jos kirkko ei ota maailman muutosta vakavasti, se ei itse lopulta kykene muuttamaan maailmaa.

KIRKOLLISKOKOUKSEN Muutoksen tuuli -verkosto korosti tiedotteessaan, että kaikkien parien kirkollisella vihkimiselle oli kirkolliskokouksen enemmistön tuki. Verkoston mukaan selvä enemmistö kirkolliskokousedustajista haluaa muutosta kirkon sateenkaaripareja syrjivään avioliittokantaan.

Verkosto sanoi, että muun muassa piispainkokous on nyt todennut samaa sukupuolta olevien parien kirkollisen vihkimisen teologisesti mahdolliseksi.

Kirkolliskokouksen keskustelun aikana tehtiin esitys siitä, että piispat antaisivat kaikkiin seurakuntiin ohjeen samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä ja seurakuntalaisten yhdenvertaisesta kohtelusta. Esitystä kannatti yli puolet edustajista, mutta lakivaliokunta hylkäsi lisäysesityksen.

Verkoston mukaan sateenkaarivihkimiset jatkuvat kirkossa kuten tähänkin asti.