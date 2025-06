Kokoomus ja vihreät nokittelevat puolustusmenojen nostosta

Turvallisuus maksaa, mutta sen puute maksaa vielä enemmän, kansanedustaja ja sotatieteiden dosentti Jarno Limnell (kok.) muistuttaa. Demokraatti Demokraatti

Vihreiden puoluekokouksessa tänään puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen arvosteli hallitusta siitä, että se linjasi Naton huippukokouksessa puolustusmenojen nostamisesta ilman, että tavoitteelle olisi haettu kaikkien puolueiden hyväksyntää.esitetti kriittisiä näkemyksiä puolustusmenojen kasvattamisesta.

Limnell pitää keskustelua tärkeänä, mutta muistuttaa, että nykyisessä turvallisuustilanteessa on katsottava tosiasioita silmiin.

Limnell muistuttaa, että turvallisuuden vahvistaminen edellyttää myös taloudellisia panostuksia. Hänen mukaansa Suomen ja koko Euroopan on nyt tehtävä strategisia valintoja, jotka rakentavat uskottavaa puolustusta ja ehkäisevät konflikteja ennalta.

– Turvallisuus maksaa, mutta sen puute maksaa vielä enemmän. Venäjän hyökkäyssota on muuttanut eurooppalaisen turvallisuuspolitiikan perusteita. Siksi puolustusmenojen nostaminen ei ole ideologinen kysymys, vaan realismia tässä ajassa, Limnell toteaa.

Limnellin mukaan keskustelu puolustusmenojen mahdollisesta nostamisesta viiteen prosenttiin bruttokansantuotteesta, kuten Naton sisällä on alustavasti esitetty on ymmärrettävä osana laajempaa muutosta eurooppalaisessa turvallisuusajattelussa.

– Kyse ei ole yksittäisestä prosenttiluvusta, vaan uskottavuudesta ja valmiudesta. Meidän on pystyttävä puolustamaan itseämme ja toisiamme. Tähän sisältyy niin sotilaallinen suorituskyky kuin kriisinkestävyyden, huoltovarmuuden ja kyberturvallisuuden vahvistaminen.

Hän pitää tärkeänä, että Suomessa käydään avointa ja asiallista keskustelua puolustuspanostuksista.

– Vihreiden kokouksessa esitetty kritiikki on osa demokraattista keskustelua ja siihen on syytä suhtautua vakavasti. Mutta turvallisuus ei voi perustua toiveajatteluun. Sen on perustuttava varautumiseen.

– On tärkeää ymmärtää, että juuri nyt, kun Venäjän huomio on Ukrainassa, Euroopalla on strateginen ikkuna vahvistaa omaa puolustustaan. Näitä päätöksiä ei voi enää tehdä sitten, kun kriisi on jo ovella.