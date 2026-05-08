Politiikka
8.5.2026 10:00 ・ Päivitetty: 8.5.2026 10:00
Kokoomusedustajien vaihtokierros päättyi: Hemmilä sisään, Virolainen ulos
Uudeksi kansanedustajaksi nouseva kokoomuksen Pertti Hemmilä tarkistutti valtakirjansa perjantaina eduskunnassa. Hän tulee Varsinais-Suomen vaalipiiristä, vain pari päivää sitten edustajatehtävästä eronneen Anne-Mari Virolaisen (kok.) tilalle.
Hemmilälle (s. 1955) eduskuntatalo rutiineineen on tuttu paikka, koska hän oli kansanedustajana vuodet 1999-2015.
Hemmilä on työskennellyt aiemmin muun muassa maanviljelijänä. poliisina ja yrittäjänä. Hän kuuluu eduskunnan varakkaimpien kansanedustajien joukkoon: viime vuoden verotiedoissa hänellä oli 2,16 miljoonan euron pääomatulot.
VARAKANSANEDUSTAJIEN vahdinvaihdossa kyse oli poikkeuksellisesta kierrätyksestä, joka johtui alun perin kansanedustaja Saara-Sofia Sirénin (kok) noususta työeläkevakuuttaja Telan toimitusjohtajaksi.
Varasijalla seuraavana olleen Anne-Mari Virolaisen piti tulla Sirénin tilalle, mutta hän ei halunnut luopua nykytyöstään Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtajana.
Vakiintuneesti on katsottu, ettei kansanedustajan tehtävästä voi kieltäytyä. Virolaisen piti siis ottaa paikka vastaan ennen kuin hän saattoi hakea vapautusta siitä.
Eduskunta myönsi Virolaiselle eron edustajuudesta keskiviikkona.
Hemmilälläkin kyse on pätkätyöpestistä, joka kestää ensi kevään eduskuntavaaleihin asti.
