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Talous

3.6.2026 12:05 ・ Päivitetty: 3.6.2026 12:05

Komissio: Suomen sopeutusvauhti riittää – mutta vain toistaiseksi

iStock

EU-komissio arvioi, että Suomi on alkuvuonna tehnyt parhaansa liiallisen alijäämänsä korjaamiseksi, vaikka maan talous ei olekaan vielä kunnossa. Alijäämämenettelyssä oleva Suomi välttyy siten toistaiseksi uusilta komission kurinpitotoimilta.

Demokraatti

Demokraatti

Komissio hyväksyi tänään vuoden 2026 talouspolitiikkansa ohjausjakson kevätpaketin.

Komission mukaan Suomi on viime vuonna noudattanut meille määrättyä nettomenopolkua, ja sillä pysyttäisiin lukujen perusteella myös tänä vuonna, vaikka puolustusmenot aiheuttavatkin kuluihin kasvua.

Näihin ja talouden kriisinsietokyvyn lisäämiseen komissio lupaa kuitenkin joustoa.

Komissio sanoo tiedotteessaan, että Suomi näyttää toteuttaneen talouden sopeutustoimia suunnitelmien ja EU-sääntöjen mukaisesti.

Ohjausjakson paketissa komissio suosittelee, että Suomi parantaa yhä julkisen varainkäytön tehokkuutta ja työvoimapolitiikkaansa, vahvistaa teollisuuden vihreää siirtymää ja fossiiliriippuvuudesta irtipääsyä sekä tehostaa sosiaali- ja terveyspalveluja.

SUOMI JOUTUI EU:n liiallisen alijäämän menettelyyn viime talvena, koska julkistalouden noin 4,5 prosentin vaje ylitti EU:n määräämän rajan joka on kolme prosenttia bruttokansantuotteesta.

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