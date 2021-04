Kuka meitä hoitaa tulevaisuudessa?

Hyvinvointiyhteiskuntamme on pahanlaatuisessa kriisissä. Ei pelkästään koronapandemian ja sen seurannaisilmiöiden takia. Työvoiman saantiin liittyvät pitkäaikaiset rakenteelliset ongelmat ovat suuret. Eija Tuohimaa

Alkuvuodesta Keva kertoi yhdistäneensä kuntien eläköitymiseen liittyvät tilastot koulutuspaikkamääriin, avoimiin työpaikkoihin sekä työvoimatilastoihin. Tulos oli karmaiseva. Nyt jo tarvittaisiin yli 8000 sairaanhoitajaa. Kova pula on myös sosiaalityöntekijöistä ja sairaanhoitajista. Yli 1000 yleislääkäriä tarvittaisiin kuntasektorille. 4000 lastentarhanopettajaa tarvittaisiin pikaisesti.

Hoitajapula tuntuu erityisen kovana vanhusten palveluissa ja kotihoidossa. Hoitajien eläköityminen, alan heikko vetovoima ja uusi hoitajamitoitus saavat niin julkiset kuin yksityisetkin sotealan toimijat turvautumaan entistä enemmän ulkomailta tuotettujen hoitajien apuun. Attendo kertoi viime lokakuussa palkkaavansa tuhat uutta filippiiniläishoitajaa seuraavan neljän vuoden aikana. Aiemmin Attendolla on työskennellyt 300 filippiiniläishoitajaa.

Mehiläinen Oy:n tytäryhtiö on aloittanut filippiiniläisten hoitajien Suomen kielen ja hoitoalan koulutuksen Hongkongissa. Paikallinen filippiiniläinen sairaanhoitajatutkinto ei kelpaa Suomessa, joten hoitajaopinnot on aloitettava alusta. Koronapandemian vuoksi maahantulo oleskelulupineen on tällä hetkellä jäissä.

Nyt jo tarvittaisiin yli 8000 sairaanhoitajaa

Tarvitaan myös kotoisia toimia ongelman ratkaisuksi. Palkkaus ja alan houkuttelevuus ovat tietenkin ensisijainen tekijä. Suomessa sairaanhoitajien palkka on matala kun sitä verrataan muihin pohjoismaihin. Monet ovat kuvanneet sitä naurettavaksi työn vaativuuteen peilattuna. Mitä on tehtävissä kun ihmiset palavat loppuun työssään ja valtaosa haluaa vaihtaa alaa? Sijaisia ei käytetä vaan pyritään ottamaan oman organisaation henkilöstöstä viimesetkin irti. Aika loppuu, virheitä tulee ja hvvään hoitoon ei ole mahdollisuutta. Pissainen peti on monissa yksiköissä pieni murhe siihen nähden, että potilas on saatu ylipäänsä pidettyä hengissä. Ja moni hoitoalan ammattilainen on ollut ja on hengenvaarassa hoitoalalla salakavalan viruksen vuoksi.

Kirjoittaja on SDP:n kuntavaaliehdokas Jyväskylästä