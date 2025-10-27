Kuluttajien arkuus kasvaa, firmojen usko palautumassa

Suomalaisten kuluttajien luottamus talouteen heikkeni lokakuussa, kun taas yritysten suhdannenäkymät ovat parantuneet. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Muutos näkyy Tilastokeskuksen luottamusindikaattorista ja Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n suhdannebarometrista.

Tilastokeskuksen luottamusindikaattorin saldoluku oli lokakuussa -7,6, kun se oli syyskuussa -6,6.

Kuluttajien arviot oman taloutensa nykytilasta heikkenivät syyskuuhun verrattuna ja olivat huonolla tasolla.

Odotukset yleisestä työttömyyskehityksestä synkkenivät edelleen, ja kuluttajat kokivat työttömyyden uhkan omallakin kohdallaan aiempaa pahemmaksi.

TÄTÄ AIKAA pidettiin hyvin epäotollisena kestotavaroiden hankinnalle ja lainanotolle. Rahankäyttöaikeita oli niukasti. Suunnitelmat ostaa asunto jatkuivat huomattavan vähäisinä.

Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta vuoden kuluttua pysyivät ennallaan mutta samalla vaisuina.

Kuluttajien luottamus on heikentynyt myös vuoden takaiseen verrattuna, sillä viime vuoden lokakuussa luottamusindikaattori sai arvon -6,8.

Indikaattorin lukema on selvästi keskimääräistä heikompi, sillä indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -2,7.

Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi lokakuussa hieman yli 1 100 Suomessa asuvaa henkilöä.

VAIKKA kuluttajien luottamus talouteen on heikentynyt, EK:n suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritysten suhdannenäkymät ovat puolestaan aiempaa myönteisemmät. Erityisesti teollisuuden näkymät ovat parantuneet.

Teollisuuden tuotanto on suhdannebarometrin mukaan kasvamassa selvästi ja palveluissa myynnin loiva kasvu näyttää jatkuvan. Myös rakentamisen erittäin heikon suhdannekuvan arvioidaan paranevan hieman.

Kohentuneista näkymistä huolimatta kaikkien päätoimialojen mukaan tämänhetkinen tilanne on edelleen keskimääräistä heikompi.

KAIKKEIN HEIKOIN kysyntävaihe näyttää barometrin mukaan jääneen taakse, mutta silti vielä yli puolet kaikista suomalaisyrityksistä kokee heikon kysynnän rajoittavan toimintaa.

Henkilöstön määrä näyttää suhdannebarometrin perusteella kääntyvän teollisuudessa jo pieneen kasvuun, mutta muilla toimialoilla työllisten määrä laskee vielä aavistuksen. Työvoimapulaa esiintyy samaan aikaan noin kymmenesosalla suhdannebarometrin vastaajista.

- Suhdannebarometrissa on ilahduttavasti aiempaa vahvempia merkkejä suomalaisyritysten suhdanteiden kääntymisestä parempaan. Vaisun toisen neljänneksen jälkeen viime kuukaudet ovat olleet jo hivenen parempia, ja erityisesti teollisuudessa on odotuksia nousun jatkumisesta, EK:n pääekonomisti Penna Urrila sanoo tiedotteessa.

- Maailmantalouden ja kauppapolitiikan epävarmuudet eivät ole hälventyneet, mikä luo edelleen epävarmuutta investointiympäristöön ja kasvukäänteen kestävyyteen. Suomen talous näyttää kuitenkin olevan pääsemässä maltilliseen kasvuun kiinni, vaikka työmarkkinoiden käännettä joudutaankin vielä jonkin aikaa odottamaan, Urrila sanoo.

EK:n kyselyyn vastasi lokakuussa yhteensä lähes 1 200 yritystä, jotka työllistävät Suomessa noin 275 000 henkilöä.