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Ulkomaat

26.6.2026 05:10 ・ Päivitetty: 26.6.2026 05:13

Kuningas Charles teki brittihistoriaa – antoi veroilmoituksensa

LEHTIKUVA / AFP
Charles III kuvattuna Ascotin hevostapahtumassa 17. kesäkuuta.

Britannian kuningas Charles on maksanut yli 30 miljoonaa puntaa henkilökohtaisia veroja sen jälkeen, kun hänestä tuli kuningas vuoden 2022 syyskuussa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Euroissa summa asettuu 35 miljoonan paikkeille.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Britannian kuningashuone julkaisee hallitsevan monarkin henkilökohtaisia verotietoja.

Charlesin perijä prinssi William julkisti niin ikään ensimmäistä kertaa henkilökohtaisia verotietojaan. William peri Walesin prinssin tittelin, kun hänen isästään tuli kuningas. Tuon jälkeen hän on maksanut veroja yli 20 miljoonan punnan eli yli 23 miljoonan euron edestä.

Hovin mukaan torstainen julkistus on osa kuningashuoneen sitoumusta läpinäkyvyydestä.

KUNINKAALLISEN perheen omaisuusjärjestelyistä on käyty Britanniassa paljon keskustelua. Parlamentin tilintarkastusvaliokunnan on tarkoitus käynnistää tänä vuonna tutkinta kuninkaallisista kiinteistöistä, niiden arvoista ja käytön tarkoituksenmukaisuudesta.

Charles on pyrkinyt uudistamaan kuninkaallisen perheen taloutta sen jälkeen, kun hänen äitinsä kuningatar Elisabet kuoli vuonna 2022.

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