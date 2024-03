Kurvinen: “Me teemme kenenkä kanssa teemme”

– Me teemme kenenkä kanssa teemme, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kommentoi.

Kurvisen mukaan keskustan on helppo löytää välikysymyksiin yhteinen sävel Liike nytin kanssa.

– Meillä (keskustalla) on itsenäinen oma oppositiopolitiikka. Emme me ole oppositiopolitiikassa mitenkään sidottuja tai kysymään esimerkiksi SDP:ltä mitään. Me olemme itsenäisenä oppositiossa niin kuin ilmoitimme jo viime keväänä. Sitä eivät vain aina meinaa ihmiset uskoa, eivät hallituksessa eikä vaikkapa SDP:ssä.

Onko Liike nyt tavallaan oikeanlainen rotsi päälle?

– Meillä on helppo löytää Liike nytin kanssa yhteisiä kantoja. Me olemme tehneet välikysymyksiä ja muuta yhteistyötä sellaisten kanssa, kenen kanssa meidän on helppo löytää yhteisiä näkemyksiä ja kantoja. Liike nyt on sellainen porukka, jonka kanssa on osoittautunut, että näin on. Me voimme tehdä yksin toimenpiteitä tai joidenkin kanssa. Teemme sellaisten kanssa, keiden kanssa meillä luontevasti ja helposti löytyy yhteiset näkemykset, Kurvinen vastaa.