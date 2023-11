Kurvinen: ”On hyvin vaikea huoltoaseman pöydässä selittää”

Eduskunnassa keskustellaan paraikaa oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjeteista. Keskustan budjettia esitteli ryhmäpuheenjohtaja Antti Kurvinen. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hän sanoi keskustan tuovan pöytään vaihtoehdon, joka keskittyy tavallisten ihmisten asioiden kuntoon laittamiseen.

– Tavallisten ihmisten asiat ovat jääneet kahtiajakautuneen identiteettipolitiikan jalkoihin. Tavallisen ihmisen ääni on peittynyt hälyyn. Pienet ja äänekkäät ääripäät ovat vieneet huomion pois arjesta, Kurvinen aloitti.

Kurvinen sanoi, että keskustan vaihtoehdossa ei alenneta veroja velaksi kuten oikeistohallitus tekee.

– Tässä ei myöskään kieltäydytä kaikista säästöistä ja uudistuksista kuten punavihreät tekevät.

Kurvisen mukaan keskusta ei leikkaisi hyvinvointialueilta.

– Esitämme lähikoululisää, jolla tukisimme pienempiä kouluja.

KURVINEN sanoi myös, että keskustan vaihtoehto puolustaa perheitä ja perheellisiksi haluavia.

– Emme hyväksy leikkauksia, joilla pahennetaan lapsiperheköyhyyttä. Siksi emme hyväksy työttömyysturvan lapsikorotusten poistamista.

– Keskusta ei myöskään hyväksy ahdingossa oleviin nuoriin leikkausten kohdistamista. Perumme Orpon hallituksen suunnittelemat leikkaukset etsivään nuorisotyöhön ja nuorten työpajoihin.

– Tulevaisuuden menestys on kiinni opiskelijoista. Siksi korotamme opintorahaa 6 % verrattuna tähän vuoteen.

Kurvinen nosti esiin myös autoilijoiden asia.

– Otamme postimerkin pois lisälaskulta, jonka hallitus on lähettämässä työmatka-autoilijoille. Keskusta ei hyväksy työmatkojen kallistumista.

KURVINEN kritisoi hallitusta todeten, että vaalien juhlapuheistaan huolimatta se ei lopeta tai edes hidasta velkaantumista.

– Hallitus on pettänyt tavallisille veronmaksajille antamansa lupaukset. Orpon hallitus ottaa kiihtyvällä tahdilla velkaa: ainakin 50 miljardia vaalikauden aikana. Tämän hallituksen linja on huonossa mielessä huikea saavutus: Orpo ja Purra kasvattavat sekä leikkausten että velan määrä yhtä aikaa. Jos eduskunta olisi pesäpallokenttä, voisi sanoa että olette pää- ja valtiovarainministeri tehneet kaksi paloa samalla lyöntivuorolla.

Kurvisen mukaan keskusta ei tee veroalea velaksi. Hän kehui, että keskustan vaihtoehto ottaisi yli miljoonan päivässä vähemmän velkaa kuin hallitus.

– On hyvin vaikea huoltoaseman pöydässä selittää tavan ihmiselle, miksi hallitus seuraa tumput suorana talouden luisua. On vaikea selittää, miksi käytätte lähes puoli miljardia yhteen raideväliin ¬ Turun tunnin junan pääomitukseen. Keskusta tekisi tunnin junan sijasta nopeavaikutteisen kasvupaketin koko Suomeen. Me tarvitsemme nyt kasvua ja tulojen lisäämistä pelkkien leikkausten sijaan.

Kurvinen syytti Orpon-Purran hallituksen on jättänyt itäisen ja pohjoisen Suomen heitteille.

– Itärajan sulkeminen on kurittanut erityisesti itäisiä maakuntiamme. Keskusta suuntaa vaihtoehdossaan 160 miljoonaa Itä- ja Pohjois-Suomen piristysruiskeeseen.