Kurviselta vaade Purralle: Kertokaa eduskunnalle ja suomalaisille ”tässä ja nyt yksiselitteisesti”

Keskustan ryhmäpuheenvuoron hallituksen niin kutsutussa rasismitiedonannossa käytti eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen.

– Keskustan mielestä Suomessa ei saa olla sijaa minkäänlaiselle rasismille, Kurvinen totesi.

Hän jatkoi, että jo keskustan oppi-isä Santeri Alkio tuomitsi politiikan, jossa valtaa pidetään ”rotuvihaan kiihotetun kansan kustannuksella”.

Kurvinen kyseli myös, miten on mahdollista, että maa ajelehtii kuukausien ajan, ihmisten asiat jäävät hoitamatta ja Suomen maine ulkomailla kärsii sellaisen vuoksi, jonka pitäisi olla sanomattakin selvää.

– Mitä neuvoteltavaa pääministeri Orpo ja kokoomus on siinä, että jokaisella on jakamaton ihmisarvo? Kurvinen kysyi.

– Valtiovarainministeri Purralta ja perussuomalaisilta puolestaan joudun kysymään, onko teistä ihmisten yhdenvertaisuudessa, tasa-arvossa ja syrjimättömyydessä edelleen jotain neuvoteltavaa?

KURVISEN mielestä hallituksen tiedonannossa oleellisinta on, että ”ilmeisesti nyt” jokainen ministeri on sitoutunut toimimaan rasismia vastaan.

– Se on lupaus, jota sekä keskusta että suomalaiset seuraavat tarkkaan.

– Valtiovarainministeri Purra, te olette nyt varapääministeri. Perussuomalaiset on hallituksen toinen pääpuolue. Siksi pyydän – oikeastaan edellytän -, että te kerrotte eduskunnalle ja suomalaisille tässä ja nyt yksiselitteisesti, miten te ja puolueenne aiotte tästä eteenpäin toimia. Jatkuuko rasismilla flirttailu? Jatkuuko vastakkainasettelun rakentelu? Jatkuuko tulella leikkiminen?

Kurvinen sanoi, että maahanmuuton ongelmista – ja yhteiskunnallisista epäkohdista ylipäätään – voidaan keskustella asiallisesti, ilman toisen ihmisen arvottomaksi tekemistä.

Hän otti etäisyyttä myös oppositioon.

– Vasemmistopuolueille totean, että keskustella voi myös ilman leimakirveiden heittelyä.

– Rasisti ja natsi ovat nimityksiä, jotka tarkoittavat sanoin kuvaamatonta julmuutta, suunnatonta tuhoa ja käsittämätöntä inhimillistä kärsimystä. Historiattomuuteen, jos johonkin, emme ainakaan me suomalaiset saisi sortua. Ja jos kaikki on rasismia, pian mikään ei ole rasismia. Se, jos mikä, vasta vaarallinen tie onkin.

KURVINEN penäsi Suomeen kaunan kierteen lopettamista ja yhteenkuuluvuutta, jota voidaan rakentaa yli puoluerajojen.

– Samalla voimme osoittaa myös maamme rajojen ulkopuolelle, millainen maa Suomi on ja millaisena sen haluamme yhdessä pitää. Sellaisena Suomena, jonka jokainen täällä oleva ja tänne esimerkiksi töiden tai opiskelujen perässä tuleva voi kokea omakseen. Suomi, jossa jokaisella on mahdollisuus hyvään elämään. Maana, jossa kaiken politiikan lähtökohta on ihmisyys ja jossa on tilaa myös empatialle. Maana, jossa kaduilla, kodeissa, kouluissa ja työpaikoilla ollaan ihmisiksi. Maana, jossa ihmisenä oleminen ja ihmisiksi oleminen opitaan jo pienestä pitäen.

– Eivätkö nämä asiat voisi yhdistää meitä, yli hallitus-oppositiorajojen? Kurvinen päätti puheensa.