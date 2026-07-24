Kuumottava ennuste: uusi helleaalto leviää Eurooppaan

Eurooppaan ennustetaan ensi viikolle jo kesän neljättä laajaa helleaaltoa. Sääpalvelu Forecan mukaan kuuma ilmamassa leviää jälleen Etelä- ja Keski-Eurooppaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Toistuvilla helleaalloilla on ollut tänä kesänä suuria haittavaikutuksia eri puolilla Eurooppaa. Italiassa, Ranskassa ja Espanjassa maastopalot ovat pakottaneet tuhansia ihmisiä evakkoon. Korkeat lämpötilat ja voimakkaat tuulet ovat vaikeuttaneet sammutustöitä: AFP:n mukaan Etelä-Euroopan uuden hellejakson aikana kolme palomiestä on kuollut, ja lämpötila on kohonnut paikoin yli 40 asteeseen.

Vaikka kesä on vasta puolivälissä, maastopalot ovat polttaneet EU:n alueella jo toiseksi eniten maastoa 20 vuoteen. Tiedot perustuvat uutistoimisto AFP:n analysoimiin EU:n Effis-satelliittijärjestelmän havaintoihin.

Kesäkuu oli Länsi-Euroopassa mittaushistorian lämpimin. Indianan yliopiston analyysin mukaan kesäkuun helleaalto aiheutti Euroopassa yli 20 000 kuolemaa, kertoo Guardian-lehti.

FORECAN mukaan tukalat helleaallot johtuvat useista syistä. Helteen taustalla on korkeapaine, joka ohjaa erittäin lämmintä ilmaa Afrikasta Eurooppaan. Samaan aikaan monin paikoin kuiva maaperä voi voimistaa kuumuutta entisestään.

Pohjois-Afrikasta tulevat kuumat ja kuivat ilmavirtaukset ovat syynä pitkäkestoisiin korkeapaineen kausiin. Tilanteeseen luo oman haasteensa se, että lisäksi Välimeri on lämmennyt tavanomaista enemmän, mikä on lisännyt kosteutta ilmakehässä ja edistänyt erittäin korkeiden lämpötilojen syntymistä.

Myös kuiva maaperä voimistaa kuumuutta siksi, että auringon energia kuluu aiempaa vähemmän kosteuden haihduttamiseen.

Britanniassa yli miljardin tappiot

Britanniassa Lontoon kauppakorkeakoulu (LSE) arvioi kesäkuun helleaallon maksaneen 1,15 miljardia puntaa (1,35 miljardia euroa) menetettyinä työtunteina.

LSE:n ilmastonmuutosta tutkivan Grantham Research Instituten mukaan helle vähensi työaikaa yhteensä noin 24 miljoonalla tunnilla: työntekijät tekivät helleaallon aikana keskimäärin lähes puoli tuntia vähemmän töitä viikon aikana.

Vaikutukset olivat suurimpia fyysisesti kuormittavissa ammateissa, kuten rakentamisessa, kuljetusalalla ja maataloudessa.

Tutkimuksen mukaan 87 prosenttia työntekijöistä kertoi kärsineensä ainakin yhdestä helteeseen liittyvästä terveyshaitasta. Yleisimpiä olivat univaikeudet ja työpäivän aikainen väsymys, mutta osa vastanneista kertoi kärsineensä myös huimauksesta, pyörtymisistä sekä sydämen sykkeen kiihtymisestä.

Tutkijoiden mukaan tulokset osoittavat, ettei Britannia ole vielä riittävästi sopeutunut yleistyviin helleaaltoihin.

Pekka Ruissalo/STT