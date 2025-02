Kvarnström pitää Tynkkysen Yle-puheita harhautuksena vaalien alla – ”Vakavat puolueet keskittyvät terveydenhuoltoon ja koulutukseen”

Kvanström nostaa esiin, että Tynkkynen viittaa X:ssä Yhdysvaltoihin ja järjestelmään, jossa tiedotusvälineiden tarjonta on täysin yksityistä ja suurimmilla medioilla on selkeät poliittiset mieltymykset.

– Polarisoitu mediatarjonta ei hyödytä demokratiaa – päinvastoin. Ylellä on tärkeä rooli demokratiassamme erityisesti disinformaation aikana, Kvarnström sanoo tiedotteessa.

Kvarnström päivittelee, kuinka hyökkäykset Yleä vastaan eivät loppuneet vaan tuntuvat pahenevan, vaikka parlamentaarinen työryhmä pääsi juuri sopuun Ylen leikkauksista.

– On surullista, että Yle joutuu irtisanomaan työntekijöitä. Se, että tässä tilanteessa vaaditaan Ylelle lisää leikkauksia, on epäempaattista henkilöstöä kohtaan ja epäkunnioittavaa eduskunnan sopimusta kohtaan. Se on myös hyökkäys suomalaisten oikeutta puolueettomiin uutisiin ja kulttuuriin vastaan.