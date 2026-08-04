Kotimaa
4.8.2026 08:51 ・ Päivitetty: 4.8.2026 08:51
Kymenlaakson hyvinvointialueella edessä yt-neuvottelut
Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitus valtuutti tiistaina johdon aloittamaan koko hyvinvointialuetta koskevat yt-neuvottelut. Niiden tarkemmasta aikataulusta ja sisällöstä tiedotetaan myöhemmin.
Talousarvion valmistelussa on alustavasti arvioitu, että talouden tasapainottaminen edellyttäisi noin 20 miljoonan euron henkilöstösäästöjä. Se vastaisi enintään noin 280 henkilötyövuotta. Hyvinvointialue korostaa, että kyse on valmisteluvaiheen laskennallisesta arviosta ja henkilöstövähennyksissä pyrittäisiin hyödyntämään muun muassa eläköitymisiä.
Yt-neuvottelujen ajaksi rekrytointeja kiristetään. Vain välttämättömät rekrytoinnit hyväksytään erillisellä luvalla.
Mahdollisesti toteutettavista muutoksista päätetään erikseen hallintosäännössä määritellyn toimivaltajaon mukaisesti.
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