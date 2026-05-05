Kysely: Nämä eduskuntapuolueet sallisivat sijaissynnytykset Suomessa

Enemmistö eduskuntapuolueista kannattaa ei-kaupallisten sijaissynnytysten sallimista Suomen lainsäädännössä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asiaa ovat selvittäneet Sateenkaariperheet ry ja Lapsettomien yhdistys Simpukka ry puolueille tehdyllä kyselyllä.

Eduskuntapuolueista SDP, kokoomus, vasemmistoliitto, vihreät ja RKP muuttaisivat lainsäädäntöä siten, että ei-kaupalliset sijaissynnytykset sallittaisiin. Keskusta selvittää vielä kantaansa.

Kristillisdemokraatit ilmoitti vastustavansa asiaa. Perussuomalaiset ja Liike Nyt eivät vastanneet järjestöjen kyselyyn.

Yhdistykset lähettivät kyselyn puoluerekisterissä olevien puolueiden puoluesihteereille ja viestintäpäälliköille tammi-helmikuussa.

SIJAISSYNNYTTÄJÄ synnyttää lapsen niin, että tarkoituksena on luovuttaa lapsi toisen henkilön tai perheen kasvatettavaksi.

Nykyisellään laki kieltää hedelmöityshoitojen antamisen, jos on syytä olettaa, että lapsi aiotaan antaa adoptoitavaksi. Kielto tuli uuden hedelmöityshoitolain mukana vuonna 2007 – sitä ennen lainsäädäntö ei tuntenut asiaa.

Ulkomailta hankitut ja siellä tapahtuvat sijaissynnyttäjäjärjestelyt eli niin sanottu kohdunvuokraustoiminta ei ole edelleenkään suomalaisilta täkäläisissä laeissa kiellettyä.

Yhdistykset huomauttavat tiedotteessaan, että ulkomaisiin ostopalveluihin liittyy kuitenkin usein huomattavia eettisiä, juridisia ja käytännön haasteita.

Epävirallisissa kotimaisissa järjestelyissä voi yhdistysten mukaan tulla vastaan ongelmia lapsen aseman oikeudellisessa vahvistamisessa.