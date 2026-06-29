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Kotimaa

29.6.2026 15:01 ・ Päivitetty: 29.6.2026 15:01

Kysely: Suomessa yhä kova luottamus sotilaisiin ja poliisiin

Puolustusvoimat

Suomalaisten luottamus julkiseen hallintoon ja tyytyväisyys viranomaispalveluihin ovat säilyneet vakaina, käy ilmi OECD:n kansainvälisestä tutkimuksesta. Hallituksen luotto sen sijaan jää varsin vähäiseksi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Eniten suomalaiset luottavat Puolustusvoimiin ja poliisiin. Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta luottaa niihin paljon tai melko paljon.

Valtionhallintoon luottaa kaksi kolmesta suomalaisesta.

SUOMEN HALLITUKSEEN luotti kyselyn tekoaikana, viime vuoden lokakuussa vain hieman alle puolet kyselyyn vastanneista. Tämä on kuitenkin selvästi OECD-maiden keskiarvoa (40 prosenttia) ylempänä.

– Suomi on kansainvälisesti vertaillen vahvan luottamuksen yhteiskunta, sanoo kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) valtiovarainministeriön tiedotteessa.

Suomalaisten käsitykset tekoälyn käytön mahdollisuuksista esimerkiksi palveluiden kehittämisessä ovat myönteisempiä kuin kansainvälisesti.

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n kysely tehtiin Suomessa 1.-19.lokakuuta 2025. Siihen osallistui noin 2 000 suomalaista.

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