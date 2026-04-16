Politiikka
16.4.2026 09:03 ・ Päivitetty: 16.4.2026 09:05
Kysely: Usko hallituksen taitoihin vähenee – naiset ja nuoret kriittisimpiä
Uuden kyselyn mukaan kansalaiset luottavat aiempaa vähemmän Petteri Orpon (kok) hallituksen kykyyn hoitaa Suomen asioita. Eniten rakoilee naisäänestäjien ja nuorten usko.
Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselyssä vajaa neljäsosa (23 prosenttia) vastaajista uskoi, että hallituksen kyky valtakunnan asioiden hoitoon on erittäin tai melko hyvä.
Enemmistö eli 58 prosenttia vastaajista epäilee hallituksen kykyjä.
SELKEIN hallitustaipaleen saavutuksiin pettyneiden ryhmä löytyy äänestäjänaisista ja nuorista. 36 prosenttia kaikista naispuolisista vastaajista luokittelee Orpon hallituksen kyvyt erittäin huonoiksi. Luku sisältää sekä opposition että hallituspuolueiden kannattajien näkemykset.
Miehistä vastaava luku on 29 prosenttia.
Hyvin kriittisiä ovat myös nuorison edustajat. 18-30 -vuotiaista nuorista peräti 69 prosenttia sanoi pitävänsä hallituksen kykyjä joko melko tai erittäin huonoina.
Tyytyväisimpiä hallitukseensa olivat yli seitsenkymppiset vastaajat, joista vain 45 prosenttia oli tuota mieltä.
Sen sijaan ei liene yllätys, että 61 prosenttia hallituspuolueiden äänestäjistä uskoo yhä valitsemiensa päättäjien taitoihin. Silti jo 18:a prosentilla usko omienkin kykyihin alkaa horjua.
Vakuuttuneimpia nykylinjan hienoudesta ovat kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajat, mutta muun muassa RKP:n tukijoilla epäilyjä näkyy enemmän.
OPPOSITIOLTAKAAN ei odoteta ihmeitä, mikä kertonee äänestäjien realismista.
31 prosenttia vastaajista arvelee, että oppositiolla olisi tarjota parempia vaihtoehtoja hallitukselle, 41 prosenttia epäilee tätäkin.
Eniten tukea oppositio saa jälleen naisilta ja nuorilta, mutta ei varauksetonta suitsutusta heiltäkään.
Kehittämissäätiön Verianilla teettämään kyselyn vastasi 28.3.-1.4.2026 välisenä aikana runsaat tuhat täysi-ikäistä ihmistä Manner-Suomesta. Virhemarginaali on vajaat kolme prosenttiyksikköä.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.