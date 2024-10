“Lapsia tapetaan joukoittain, panssarivaunut tulittavat suojia” – Lääkärit ilman rajoja vaatii Gazan sodalle loppua

Lääkärit ilman rajoja -järjestö vaatii Israelia lopettamaan liki vuoden jatkuneen Gazan sodan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Järjestö penää myös Israelin liittolaisten vastuuta sodan lopettamiseksi.

- Israelin liittolaiset ovat jatkaneet sotilaallisen tukensa antamista Israelille samalla kun lapsia tapetaan joukoittain, panssarivaunut tulittavat suojia ja hävittäjät pommittavat humanitaariseksi väitettyjä alueita, Lääkärit ilman rajoja -järjestön pääsihteeri Chris Lockyear sanoo järjestön tiedotteessa.

Järjestön Suomen toiminnanjohtajan Linda Konaten mukaan myös Suomen olisi tehtävä osansa.

- Suomen on edistettävä tulitaukoa ja oltava valmis vastaanottamaan niitä potilaita, jotka odottavat tällä hetkellä hengenvaarassa evakuointilupaa, unohtamatta paluuoikeutta Gazaan.

Lääkärit ilman rajoja on hoitanut vuoden aikana Gazassa noin 27 500 potilasta väkivallan aiheuttamien vammojen vuoksi. Yli 80 prosenttia vammoista liittyy pommituksiin.

YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO on vedonnut EU-maihin, jotta ne ottaisivat vastaan potilaita Gazasta. Suomi, kuten monet muutkin EU-maat, on kieltäytynyt tekemästä näin.