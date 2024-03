”Liikenne ole vieläkään palautunut täysin normaaliksi” – omistajaohjausministeriltä kysytään VR:n matkustajaliikenteen häiriönkestävyydestä

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan sd-edustajat ovat jättäneet omistajaohjausministeri Anders Adlercreutzille (r.) kirjallisen kysymyksen VR:n matkustajaliikenteen häiriönkestävyydestä. Demokraatti Demokraatti

– Raideliikenne on taas vahvassa nousutrendissä, mutta viime aikojen tapahtumien valossa VR:n henkilöstö- ja kalustoresurssien riittävyys herättävät kysymyksen, ohjaako omistajaohjauksesta vastaava hallitus valtionyhtiötä oikeaan suuntaan palvelutason, investointien ja osinkotarpeiden ristiaallokossa, liikenne- ja viestintävaliokunnan sd-ryhmän vastaava, kansanedustaja Seppo Eskelinen sanoo tiedotteessa.

Viime vuosi oli VR:n historian vilkkain, kun kaukoliikenteessä tehtiin yli 15 miljoonan matkan ennätys. Raideliikenteen kasvu on kuitenkin herättänyt kysymyksiä kaluston riittävyydestä, sd-edustajat toteavat.

– On erittäin hyvä ja kiitettävää, että junien kaukoliikenne on palautunut nopeasti koronavuosien aallonpohjasta ja raideliikenteelle on kysyntää. Kääntöpuolena tässä on ollut, että pitkin viime vuotta matkustajille on tullut yllätyksenä Turun ja etenkin Tampereen ja Helsingin väliset loppuunmyydyt vuorot. Eikä liikenteeseen ole pystytty lisäämään lisävaunuja. Tällaiset asiat nakertavat koko raideliikenteen kasvua, ellei palvelutaso vastaa odotuksia, Pinja Perholehto sanoo tiedotteessa.

Kansanedustajaviisikon mukaan VR:n kilpeä himmentää myös helmikuinen ratavaurio, joka pysäytti rataliikenteen pariksi päiväksi. Kansanedustaja Marko Asell huomauttaa, että ongelmat jatkuvat edelleen.

– Liikenne ole vieläkään palautunut täysin normaaliksi, kun kalustoa tarkastetaan ja huolletaan. Vauriokohdan yli ehti yhden viikonlopun aikana ajaa noin 70 prosenttia kaukoliikenteen ja 30 prosenttia lähiliikenteen kalustosta ennen kuin VR:lle selvisi vian todellinen vakavuus ja liikenne keskeytettiin turvallisuussyistä. Tämä herättää huolta sekä VR:n kaluston että henkilöstöresurssien riittävyydestä, hän sanoo.

VR:n toiminnasta välittyy matkustajille kuva, jossa tehostaminen tapahtuu palvelun kustannuksella.

SD-EDUSTAJAT nostavat tiedotteessaan esiin, että VR-konserni on viime vuosina käynyt useita yt-neuvotteluja henkilöstön vähentämiseksi sekä pyrkinyt tehostamaan toimintaansa muun muassa tuloksensa parantamiseksi.

– Samaan aikaan junamatkustajat ovat kertoneet junien viallisista ovista ja wc-tiloista ja näiden korjaukset ovat kestäneet viikkoja. Vaikuttaa siltä, että junien huolloille ei löydy riittävästi aikaa. VR:n toiminnasta välittyy matkustajille kuva, jossa tehostaminen tapahtuu palvelun kustannuksella. Olen huolissani yhtiön kyvystä vastata kasvavaan kysyntään etenkin häiriötilanteissa, Anna-Kristiina Mikkonen sanoo.

Edustajat jättivät kirjallisen kysymyksen matkustajaliikenteen häiriönkestävyydestä eilen tiistaina. Suna Kymäläinen muistuttaa, että VR on täysin valtion omistuksessa, joten hallituksella on omistajan rooli yhtiön riittävistä resursseista ja kalustosta kysyntään nähden.

– Herää kysymys, onko yhtiölle asetettu niin kovat tulostavoitteet, että tulevaisuuden investointitarpeista ja laadukkaista palveluista ollaan valmiit joustamaan. Tähän haluaisimme omistajaohjausministeri Adlercreutzilta vastauksen, Kymäläinen sanoo.