Lindtman pamautti Satoselle: Jopa työministeriö epäilee tätä muutosta – “Siis se ministeriö, jota te hyvä ministeri johdatte”

SDP herätteli kyselytunnilla keskustelua aikuiskoulutustuesta, jonka hallitus aikoo lakkauttaa. SDP penäsi perusteluja ja esitteli lukuja. Työministeri Arto Satonen (kok.) vastasi hänkin numerovirralla. Rane Aunimo Demokraatti

SDP:n Tuula Haatainen kaipasi ensin ministeriltä vastausta siihen, kuinka moni asiasta lausunnon antaneista todellisuudessa kannatti tuen lopettamista.

Satonen totesi siihen, ettei ole tarpeen antaa lukuja. Sen sijaan hän tarjoili toisenlaisia numeroita.

– Tällä on kymmenentuhannen työllisyysvaikutus valtiovarainministeriön laskelmien mukaan.

– Sen lisäksi vaikutus julkiseen talouteen on 175 miljoonaa euroa vuodessa.

Satonen vetosi siihen, että uudistuksia on tästä syystä tehtävä, vaikka palaute onkin ollut kriittistä.

DEMAREITA selvitys ei kuitenkaan tyydyttänyt. Haatainen jatkoikin muistuttamalla, että yli puolet lausunnon antaneista vastustaa esitystä.

– Jopa Kuntatyönantajat kertoo lausunnossaan, että he eivät kannata lakkauttamista.

Jopa työministeriö epäili lausunnossaan lakkauttamisen mielekkyyttä, entinen työministeri Haatainen painotti.

Nykyinen työministeri piti kuitenkin päänsä.

– Vuonna 2022 viisikymmentäkolme prosentilla heistä, jotka saivat aikuiskoulutustukea, oli takana jo korkea-asteen koulutus silloin, kun he aloittivat aikuiskoulutustuen.

Satosen mukaan tuki ei ole myöskään ratkaisu sote-alan työvoimapulaan.

– Vuonna 2022 sote-alalle opiskeli aikuiskoulutustuella 3 069 ihmistä mutta sote-alalta pois 2 928 eli tällä ei käytännössä ole vaikutusta sote-alan pulaan.

EEVA-JOHANNA Eloranta (sd.) nosti kuitenkin esiin huolen, että sote- ja kasvatusalojen vetovoima vähenee entisestään, jos aikuiskoulutustuki lakkaa.

– Miksi hallitus toimii omaa tärkeää tavoitettaan vastaan lakkauttamalla tukimuodon, joka mahdollistaa koulutustason nostamisen tuhansille suomalaisille ja miten varmistaa, että meillä on riittävästi hoitajia ja varhaiskasvatuksen ammattilaisia?

Tähänkin työministeri vastasi torjuvasti.

– Yritän vääntää rautalangasta. Jos meillä on sellainen tilanne, mikä on hyvin tyypillistä, että meillä on lähihoitaja, joka lähtee opiskelemaan kokiksi, ja sitten meillä on kokki, joka lähtee opiskelemaan lähihoitajaksi. Molemmat ovat toista vuotta poissa työelämästä, kun he opiskelevat uuteen ammattiin, ja meillä on pula sekä lähihoitajista että kokeista. Sen jälkeen kun molemmat ovat suorittaneet opintonsa, meillä on täsmälleen yhtä monta lähihoitajaa ja kokkia kuin meillä oli ennen prosessi lähti liikkeelle.

Tytti Tuppurainen (sd.) muistutti kuitenkin elinikäisen oppimisen tärkeydestä monilla aloilla. Hän kaipasi ministeriltä vihdoin suoraa vastausta siihen, kuinka moni lausunnon antajista kannattaa lakkauttamista.

– Yleensä on niin, että kun jotain etuisuutta muutetaan, niin suuri osa lausunnon antajista on sitä vastaan, he katsovat asiaa omasta näkökulmastaan. Se on täysin ymmärrettävää, että etujärjestöt katsovat sitä omasta näkökulmastaan, Satonen kuittasi.

SDP:N puheenjohtaja Antti Lindtman pääsi vielä muistuttamaan uudelleen, että jopa työministeriö epäilee muutosta.

– Siis se ministeriö, jota te hyvä ministeri johdatte, epäilee lausunnossaan juuri niitä vaikutuksia, joita te täällä eduskunnalle perustelette.

Lindtmanin mukaan lausunnon antajista vain Suomen Yrittäjät kannattaa lakkauttamista ja EK:lla ei ollut siihen huomauttamista. Satonen näki kuitenkin, ettei aikuiskoulutustuki ole ratkaisu työvoimapulaan.