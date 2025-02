Macron: ”Tavoittelemme vahvaa ja kestävää rauhaa Ukrainaan”

Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan rauhaan Ukrainassa on sisällyttävä vahvat ja uskottavat turvatakuut. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Macron kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä Pariisissa maanantai-iltana järjestetyn hätäkokouksen jälkeen.

- Tavoittelemme vahvaa ja kestävää rauhaa Ukrainaan. Tämän saavuttamiseksi Venäjän on lopetettava aggressionsa, ja tähän on liitettävä vahvat ja uskottavat turvatakuut ukrainalaisille. Muuten on olemassa vaara, että aselepo päätyy Minskin sopimusten kaltaiseksi, Macron kertoi viitaten Venäjän hyökkäyssotaa edeltäneisiin epäonnistuneisiin Minskin sopimuksiin.

MACRON kertoi puhuneensa puhelimessa sekä Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin että Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa. Hän lisäsi jatkavansa keskusteluja lähipäivinä.

- Työskentelemme tämän eteen yhdessä kaikkien eurooppalaisten, amerikkalaisten ja ukrainalaisten kanssa. Se on avainasemassa.

- Olemme vakuuttuneita siitä, että eurooppalaisten on investoitava yhdessä enemmän turvallisuuteensa ja puolustukseensa, sekä nyt että tulevaisuudessa, Macron jatkoi.

Macronin isännöimään hätäkokoukseen osallistui maanantai-iltana laaja joukko eurooppalaisia johtajia asialistallaan Ukraina ja Euroopan turvallisuus.

Taustalla oli eurooppalaisten järkytys siitä, että Trump avasi viime viikolla keskusteluyhteyden Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa ja sivuutti näin Ukrainan ja Euroopan maat. Euroopan maat pelkäävät, että Trump suunnittelee rauhan solmimista Venäjän kanssa ilman Ukrainan tai EU:n mukanaoloa.