Maksuhäiriömerkintöjen poistaminen jo toista kertaa eduskunnassa – jäi kesken viime kaudella

Eduskunnassa yritetään jo toisen kerran saada läpi lakialoite, joka mahdollistaisi maksuhäiriömerkintöjen poistamisen luottotietorekisteristä aina, kun velka on suoritettu tai sen peruste on poistunut. Demokraatti.fi/STT

Torstain täysistunnossa käsiteltiin lähetekeskustelussa kansanedustaja Jari Myllykosken (vas.) laatima aloite, jonka on allekirjoittanut yhteensä 112 kansanedustajaa.

Myllykoski kokosi yli sata kansanedustajaa vastaavan aloitteen tueksi jo viime vaalikaudella. Asian käsittely kuitenkin loppui vaalikauden päättyessä, sillä kesken olevat lakialoitteet raukeavat eduskuntavaalien järjestämiseen.

– Todella pitkä tie on kuljettu maksuhäiriömerkintöjen lyhentämiseksi, Myllykoski sanoi.

Myllykosken mukaan aloite ei saanut arvoistaan käsittelyä. Myös monet muut kansanedustajat kummastelivat asian käsittelyä.

– Eduskunnan täytyy ottaa se rooli, joka sille meidän järjestelmässämme kuuluu, oppositiota edustava Heikki Autto (kok.) sanoi.

Nykyisin maksuhäiriömerkinnät säilyvät luottorekisterissä yleensä 2–4 vuotta. Velan maksaminen ei poista maksuhäiriömerkintää rekisteristä, mutta se voi lyhentää merkinnän voimassaoloaikaa.

Suomessa noin 400 000 ihmisellä on maksuhäiriömerkintä. Myllykoski kutsui merkintää häpeämerkinnäksi. Hänen mukaansa aloite tarjoaisi merkinnän saaneille ihmisille mahdollisuuden ”palata yhteiskuntaan ja elää normaalia elämää”.

– Tässä on aika paljon petrattavaa, että me tuomme nämä ihmiset takaisin yhteiskunnan normeihin. Ajatelkaa, millainen ongelma tämä on pienyrittäjille, jolla on maksuhäiriömerkintä.

Myllykoski toivoi lakialoitteen etenemistä sen vuoksi, ettei hallitusohjelmaan kirjattu tavoite positiivisesta luottorekisteristä ole oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) viime kuussa kertoman tiedon mukaan astumassa voimaan kuluvan vaalikauden aikana.

Aloite lähtee edeltäjänsä tavoin lakivaliokuntaan.

STT–Ilkka Hemmilä