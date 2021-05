Maria Ohisalo järkyttyi: ”Vihreiden ehdokasta tutkitaan paritukseen liittyvästä rikoksesta”

”On käynyt ilmi, että Tampereella vihreiden ehdokasta tutkitaan paritukseen liittyvästä rikoksesta. Olen järkyttynyt, sillä kyse on ihmisarvoa loukkaavasta toiminnasta. Henkilö on salannut asian puolueelta. Häntä ei olisi asetettu ehdolle, jos asia olisi ollut tiedossa.”

Ohisalo ei nimeä ehdokasta twiitissään.

— Maria Ohisalo (@MariaOhisalo) May 27, 2021