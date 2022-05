Marin ja von der Leyen keskustelivat hybridivaikuttamisen torjumisesta itärajalla

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on keskustellut tänään Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa siitä, miten Suomen itärajalle mahdollisesti kohdistuvaa hybridivaikuttamista voitaisiin estää tai ehkäistä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kyse voisi olla tilanteesta, jossa rajalle esimerkiksi masinoitaisiin turvapaikanhakijoiden ryntäys. Hallitus on halunnut selvittää, miten maahantulon poliittista hyödyntämistä voitaisiin estää tai ehkäistä lisätoimivaltuuksilla.

Käytännössä kyse voisi olla esimerkiksi siitä, saisiko turvapaikkahakemusten käsittelyn keskeyttää poikkeustilanteessa.

Hybridivaikuttamista on nähty esimerkiksi Puolassa ja Kreikassa, kun suuria ihmisjoukkoja on pakkaantunut EU:n ulkorajoille. Suomen itäraja on samalla yksi EU:n ulkorajoista.

- Haluamme Suomessa varmistaa, että meillä on kaikki olemassa olevat työkalut ja että meillä on myös EU:n puolelta vahva tuki torjua kaikki tämänkaltaiset vaikuttamispyrkimykset, ihmisten välineellistäminen hybridivaikuttamiseen, Marin sanoi Brysselissä.

Marinin mukaan keskustelu kabinettien välillä tulee jatkumaan.

- Uskoisin, että tähän ratkaisuja löydetään. Ainakin komissiolla poliittisella taholla tuntuu olevan ymmärrystä tällaisen tilanteen vakavuuteen, Marin arvioi.

Hybridivaikuttamisesta esitetty perustetta poikkeusoloille

Huhtikuun lopussa hallitus esitti valmiuslakiin hybridivaikuttamisesta uutta perustetta poikkeusoloille.

Tuolloin jatkoselvittelyyn jäi, miten maahantulon poliittinen hyödyntäminen voitaisiin estää tai sitä ehkäistä lisätoimivaltuuksilla. Hallitus kertoi aikovansa käydä keskusteluja EU-komission kanssa.

Huhtikuussa annettuun esitykseen ei sisältynyt ehdotusta turvapaikkahakemusten käsittelyn keskeyttämisestä, jos rajalle alkaisi tulla suuria määriä turvapaikanhakijoita.

Nykyisen rajavartiolain mukaan hallitus voi jo päättää rajanylityspaikan sulkemisesta määräajaksi tai toistaiseksi eräissä tilanteissa. Rajanylityspaikan sulkemisella ei saa kuitenkaan estää kenenkään oikeutta kansainvälisen suojeluun.

Hybridivaikuttamiseen pyritään varautumaan ja itärajan turvallisuutta pyritään parantamaan myös rajavartiolakiin ja ulkomaalaislakiin kaavailuilla muutoksilla.

Erilaisia tulkintoja nykylakien riittävyydestä

Marinin mukaan ministeriöillä ja virkamiehillä on erilaisia tulkintoja siitä, mihin nykyinen lainsäädäntö riittää rajan turvallisuuden takaamisessa.

- Sen vuoksi hallitus on antanut toimeksiannon sisäministeriölle ja oikeusministeriölle siitä, että tämä lainsäädäntö perataan ja katsotaan, onko siellä aukkoja. Jos niitä on, niin ne pyritään tukkimaan.

Marin arvioi, että puolueilla on yhteinen tahto löytää kaikki ne keinot, joilla rajan turvallisuus voidaan varmistaa.

- Haluan korostaa sitä, että Suomen rajat ovat turvatut ja meidän viranomaisemme tälläkin hetkellä kykenevät toimimaan.

Marin kertoi komission kanssa käymästään keskustelusta EU-huippukokouksen tiedotustilaisuutensa yhteydessä. Sitä ennen

Helsingin Sanomat oli uutisoinut aiemmin päivällä, että Marin oli sopinut keskustelusta komission puheenjohtajan von der Leyenin kanssa.