Marin kommentoi ihmetellen Lintilän väitteitä – ”En kyllä osaa vastata, minkä takia ministeri Lintilä ei sitten ole saanut työ- ja elinkeinoministeriön puolesta enempää tietoa”

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) oli sanonyt Ylelle, ettei hän ole hallituksen korona-exit-strategiasta kuullutkaan ja antoi ymmärtää, ettei siitä tiedetä mitään myöskään elinkeinoministeriössä. Johannes Ijäs Demokraatti

Lintilän lausunto on herättänyt hämmennystä.

– Itse asiassa en tiedä siitä mitään, koska valmistelu on ollut valtioneuvoston kansliassa ja sosiaali- ja terveysministeriössä, Lintilä sanoi Ylellä.

Valtioneuvoston aikataulujen mukaan Lintilä ja muun muassa ministeriön kansliapäällikkö olivat kuitenkin osallistuneet strategian käsittelyyn muiden ministeriöiden tavoin.

– Viime viikolla käytiin evästyskeskustelu. Mielestäni valmistelu ja evästyskeskustelu ovat täysin eri asia. Sen pohjalta sanoin aamulla sen, ettei minulla ole tarkempaa tietoa, Lintilä selvitti toimittajille Säätytalon portailla.

Esimerkiksi työministeri Tuula Haatainen (sd.) kertoi saaneensa exit-strategian kokonaisuudesta aineistoa viimeksi keskiviikkona aamulla. Lintilä ei aineistosta tiennyt.

– Todennäköisesti on ihan inhimillisiä ongelmia ollut. Ei mitään dramaattista, Lintilä sanoi.

Myös pääministeri Sanna Marinilta (sd.) kysyttiin Säätytalon edessä Lintilän lausunnoista exit-strategiaan liittyen.

Marin sanoi, että hallitus on kokonaisuutta jo kaksi kertaa käsitellyt ja jälleen tänään käsittelee.

– Tämä on ollut laajassa valmistelussa. Tietenkin valmisteluvastuu on ollut sosiaali- ja terveysministeriöllä. Valtioneuvoston kanslia on ollut myös keskeisessä roolissa. Mutta tämä on esimerkiksi ollut covid-koordinaatioryhmässä, jossa on kaikki kansliapäälliköt mukana, useita kertoja tänä keväänä. Tässä on ollut ministeriöiden pienryhmätyötä myös osana tätä kokonaisuutta. Työ- ja elinkeinoministeriö on myös ollut tässä työssä mukana, Marin kertoi.

– Tämä on ollut muutamankin kerran kommenttikierroksella, kaikilla ministeriöillä on ollut mahdollista kommentoida. Näitä kommentteja ja palautetta on huomioitu, Marin jatkoi.

Hänen mukaansa kaikki ministeriöt laajasti kansliapäällikkökokousten ja covid-koordinaatioryhmän kokousten kautta ovat olleet mukana strategian työstämisessä.

– Tässä on ollut tällaista pienryhmätyöskentelyä, kommenttikierroksiakin.

– Eli sikäli en kyllä osaa vastata, minkä takia ministeri Lintilä ei sitten ole saanut työ- ja elinkeinoministeriön puolesta enempää tietoa tästä kokonaisuudesta. Mutta myös työ- ja elinkeinoministeri on ollut tässä valmistelussa mukana, Marin sanoi.